L'alleujament de jugar amb xarxa

Els gols d'Alcalá a Los Pajaritos van curar els mals del Girona, que havia caigut en depressió per les tres derrotes seguides, i l'excel·lent balanç de la 33a jornada ha canviat les cares al vestidor. Amb la moral reforçada en veure's altre cop amb vuit punts de marge, l'equip va reprendre ahir l'activitat a Navata, en el primer dels tres entrenaments que té per preparar la visita a l'Heliodoro Rodríguez López. L'equip viurà dissabte contra el Tenerife, el rival que més a prop té, l'últim duel que li queda contra un dels aspirants a atrapar-lo (amb el permís de l'Osca, que ha entrat de ple en la lluita pel play-off). I visitar-lo amb un coixí de vuit punts permet als de Machín afrontar-lo amb una tranquil·litat que no té res a veure amb el que hauria pogut passar si la jornada del cap de setmana –empat dels canaris i victòria a Sòria– s'hagués posat de culs.

“Mentalment, la gent està molt millor, més tranquil·la”, explicava ahir Jonas Ramalho, convençut que el 0-2 a Sòria no només havia donat tres punts sinó molta confiança i moral, fet d'entrada benvingut per afrontar un partidàs. “Pot ser una final. Si guanyem, podem tenir mig passi fet”, diu el central, que creu que la pressió ha de ser per al rival. El Tenerife espera aconseguir la millor entrada a l'Heliodoro, amb capacitat per a 24.000 seients. “Sempre hi sol haver ambient, i per a un partit així no seria estrany que s'omplís”, diu el basc.

Pel ‘goal-average'