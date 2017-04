Una victòria innegociable

El Llagostera rep demà la visita de l'Eldenc a Palamós (a les 18 h). És un partit clau per al conjunt gironí, quinzè amb 38 punts i amb el descens a sis (la plaça de promoció de descens és a cinc), ja que una victòria deixaria pràcticament segellada la permanència. Quan falten cinc jornades per al final del campionat el Llagostera té ben encaminada la salvació, però els tres punts de demà són innegociables per no patir més del compte en el tram final.

Els llagosterencs no es poden permetre el luxe d'ensopegar contra el cuer, l'Eldenc, que ja és equip de tercera divisió des de fa uns quants dies. El conjunt alacantí va perdre la categoria fa dues jornades després de perdre estrepitosament per 12-0 al camp del Barça B, un partit que després va quedar tacat per una obscura trama d'apostes que va acabar amb cinc detencions de membres de l'entitat: els futbolistes Cháfer i Maiki, els entrenadors Di Pierro i Fran Ruiz, i el representant del grup inversor italià a Elda, Capuani. Tot i l'escàndol, l'Eldenc va decidir continuar competint fins a final de temporada, tot i que amb unes condicions molt precàries –en principi l'equip es desplaçarà a Palamós amb només onze jugadors del primer equip–, tal com va quedar demostrat amb el 0-5 de la setmana passada contra el Sabadell. Tot i així, el Llagostera no es refia del panorama del rival i afrontarà el partit amb la màxima precaució.

“Falten cinc partits per al final i tots seran complicats, però aquest de l'Eldenc és el que em fa més por, perquè és un partit trampa. Ens enfrontarem a un rival renovat, només han jugat junts en l'últim partit contra el Sabadell i és molt difícil estudiar-los. No podem tenir cap mena de confiança ni relaxació, hem de sortir concentrats”, explica l'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina, que desgrana com va veure l'Eldenc en l'últim partit de lliga: “Va ser un equip ben situat i amb il·lusió, amb bones individualitats, potent, treballador..., juguen amb una defensa de cinc, posen molta gent per dins i tenen dos puntes a dalt. Contra el Sabadell van acabar perdent, però haurien pogut marcar dos gols amb 0-0 en el marcador.” Per al partit Alsina tindrà les baixes de Javi Chica (sancionat), Pablo Sánchez, Álex Colorado i Jon Ander (lesionats).

L'Eldenc, que al llarg del curs ha tingut vuit entrenadors –ara l'equip és dirigit per Roberto Campillo, fins fa poc tècnic del juvenil–, 58 jugadors i tres presidents diferents, es va imposar en el partit de la primera volta per 2-0. El primer gol va ser obra de Manu Gavilán, ara davanter del Llagostera.