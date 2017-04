Amb tots els honors

En la segona edició que arrencava i es tancava a Girona, el MIC va viure ahir a la tarda un acte d'inauguració reeixit, amb molt bon ambient a les graderies –la presència dels equips feia que hi hagués unes set mil persones a les graderies i una barreja de colors impactant–, la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tot de detalls preparats, fins i tot l'arribada d'un helicòpter a la gespa.

Els organitzadors del MIC es van mostrar orgullosos de la presència de Carles Puigdemont, que va fer un discurs breu però amb contingut. “És un honor poder-vos acompanyar en una grandíssima manifestació de futbol, de solidaritat, de convivència i sobretot de valors. No només al terreny de joc, amb jugadors i jugadores de diferents països, on heu de demostrar les ganes de créixer i aprendre, sinó també en allò que passa fora del terreny de joc.” El president de la Generalitat va assenyalar: “Vivim en un moment en què molts països saben quin és el preu de demanda de pau. Els esports, i el futbol en particular, són un gran vehicle de pau i cohesió social. És una de les lliçons que us demanem que aprengueu. Som un territori compromès.”

La cerimònia va començar amb una animada i sorollosa batucada, que va precedir la desfilada dels equips per damunt de la gespa de Montilivi, entre els quals hi havia el Club Futbol Base Marc Bartra, que va rebre una forta ovació per part de tot el públic. El central del Borussia, ferit en l'atac de dimarts a Dortmund, havia participat en el MIC. Després d'una actuació de les animadores del FC Barcelona a la gespa, va ser el torn de les autoritats. A més de Puigdemont i del president del MIC, David Bellver, van parlar Fermí Santamaria, vicepresident de la Diputació, i Marta Madrenas, alcaldessa de Girona. A la gespa també hi havia el delegat gironí de la secretaria general de l'Esport, Josep Pujols; el president del Girona, Delfí Geli, i el de la federació catalana, Andreu Subies.

L'altre punt àlgid de la inauguració va ser l'arribada a la gespa d'un helicòpter, que va dur la pilota oficial del primer partit i la copa de campions. També hi va posar una dosi d'espectacle el periodista Gerard Romero, conductor.

La festa es va tancar amb el partit de cadets entre el Manchester United i el KAS Eupen (2-0), ja amb menys gent a l'estadi, sobretot en la segona part. El matx inaugural va ser a la tarda, però durant tot el matí els equips ja havien debutat en la primera fase. A mitja part del duel entre el Manchester United i l'Eupen, Puigdemont va entregar el premi Dani Montesinos –el MIC el concedeix a projectes de periodistes joves– a l'estudiant Arnau Segura, de Torelló, que ha fet un treball sobre el migcampista del Girona Pere Pons, present també a la gespa.