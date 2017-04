L'ascens passa per l'illa

Montilivi ja fa ser una festa per al Tenerife, que hi va assolir l'ascens a primera divisió el curs 2008/09. El Girona no pot aspirar a pujar avui a l'Heliodoro Rodríguez López, però sí a fer-hi un pas de gegant, gairebé definitiu. El passaport al paradís passa per l'illa i els de Machín haurien de fer bona, costi el que costi, aquesta oportunitat. L'empat es molt bo (set punts de coixí respecte al tercer, en el pitjor dels casos), però la victòria seria més de mig ascens (onze punts sobre el Tenerife i com a mínim nou respecte a l'Oviedo i el Cadis) a vuit jornades del final de lliga. “Encara no hi ha res definitiu, perquè en el futbol poden passar moltes coses, i sumant de tres en tres es poden retallar diferències molt ràpidament. Sí que és cert que ara tot comença a ser molt més determinant”, va comentar un caut Pablo Machín, que no vol ni un bri de relaxació entre els seus a les portes d'un partit de màxima transcendència.

Per sort, el Girona hi arriba amb vuit punts més que el seu rival –haurien estat només tres si hagués perdut a Sòria i el Tenerife hagués guanyat a Vallecas–. “Era bàsic trencar la sagnia al camp del Numància”, va admetre Machín. “Sempre dic que pots ser molt bon futbolista i tenir molt bones condicions, però si mentalment no hi ets, és complicat que rendeixis a un percentatge alt”, va afegir-hi. Els resultats del cap de setmana passat no només ha canviat l'estat d'ànim dels gironins, sinó possiblement també dels tinerfenys. Avui, les urgències són per als locals, que segurament es fixen més en el setè classificat –l'Osca està només tres punts per sota– que no pas en el segon.

Amb Amath i amb tot