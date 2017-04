Despenjats amb una derrota dolorosa

El Peralada no arriba en el millor moment possible al transcendental duel contra l'Olot de la setmana que ve. L'equip d'Arnau Sala passa per un sotrac de dues derrotes consecutives, un fet que només li havia succeït una vegada en aquesta temporada: de la jornada 21 a la 23, en què l'equip va perdre tres partits consecutius. A més, mai cap rival fins ahir li havia etzibat una golejada de tres gols de diferència en contra tot i que sí que hi ha un precedent aquesta temporada d'un partit en què els d'Arnau Sala van encaixar tres gols: va ser precisament el duel de la primera volta contra el Vilafranca (2-3). En aquell partit, el degà penedesenc es va avançar (0-3) però Keita va apropar el Peralada en el segon temps.