Tensió resolta en l'afegit

Després del partit, Óscar Mena va reconèixer que ell, a títol personal, feia tres mesos que no cobrava. “Vam prioritzar que cobressin els jugadors, però jo no he percebut les nòmines de gener, febrer ni març”, va dir el tècnic, visiblement molest amb una part de la grada que el va increpar durant el partit: “Coses com aquesta em fan tirar enrere, perquè vaig venir a aquest club enganyat. Hem fet l'impossible per mantenir-lo fora del descens i encara hi ha gent que es queixa durant tot el partit”, va rematar el tècnic argentí.