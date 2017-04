El títol, qüestió de temps

El Barça B s'ha convertit en una sort de rei Mides aquesta temporada: partit que toca, partit en què obté punts. Jugant amb tots els registres, els de Gerard López sumen cinc victòries consecutives en el tram decisiu de la temporada: un fet que els ha permès assegurar virtualment el primer lloc. Ahir van fer un salt importantíssim en aquesta consecució, ja que van aprofitar la patinada de divendres de l'Alcoià guanyant a casa contra el Lleida i deixen vist per a sentència el sucós primer lloc: una victòria dels blaugrana a l'Hospitalet serà definitiva, per matemàtiques, per aconseguir el primer lloc.

I ahir no va ser un partit gens brillant per al Barça. El Lleida, que va dir adeu gairebé definitivament a jugar la promoció d'ascens, va tenir contra les cordes l'equip de Gerard durant bona part del partit. Però els blaugrana estan tocats amb el do del gol i en la primera aproximació, una sensacional paret de Cucurella que va acabar en una centrada cap a Kaptoum, el camerunès va fer el seu segon gol de la temporada (3').

Reacció del Lleida