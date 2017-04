El Barça no, l'Espanyol sí

El MIC comença a arribar al tram final, i ahir les categories més baixes van viure el desenllaç. La final que més expectació va generar i que va concentrar prop de 3.000 persones a Palamós va ser la de categoria alevina de futbol 11, i és que es va viure tot un clàssic. Com en les dues edicions anteriors, el Barça i el Madrid es van plantar a la final, que va ser un gran espectacle amb detalls de gran qualitat per part dels dos equips. El balanç fins ahir era d'una victòria per a cadascun, però ahir la balança es va decantar a favor del conjunt blanc, que en les dues fases prèvies d'ahir va eliminar l'Stoke City i el Southamton. El Barça, que venia d'eliminar l'Athletic i el Manchester United, va tenir molt a prop la victòria, i és que va enviar fins a dos xuts al pal. Al final, però, quan el resultat era d'1-1, els madrilenys van ser més efectius i van aconseguir el gol que els proclamava campions.

L'Espanyol sí que triomfa

En la categoria alevina de futbol 7 l'Espanyol es va mostrar, un any més, intractable. En la jornada matinal va superar el Manhattan Kickers en els quarts de final (0-9) i el Badalona en les semifinals (0-4), i ja en la final de la tarda no va fallar i es va proclamar campió per tercera edició consecutiva del torneig en superar el València (2-0). Els valencians havien mostrat molta solvència al matí superant el Mercantil (2-5) i l'Olympique de Lió (0-6), i van vendre la pell molt cara en la final.

El femení com a cloenda