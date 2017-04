L'intercanvi té final agraït

Els intercanvis de cops solen tenir punts àlgids, fases crítiques i un grapat d'efectes col·laterals. Errors per analitzar, accions per criticar i imperfeccions que els entrenadors deuen lamentar. Però generen tantes emocions que val la pena viure'ls. Amb el Llevant fora de mapa, l'Heliodoro Rodríguez López tenia programat ahir a la tarda un duel molt atractiu entre el tercer classificat, aspirant a somiar en l'ascens directe gràcies a un estat de forma i un nivell de joc molt interessants, i el segon, el Girona, que no té cap intenció de cedir el tron. I el duel va respondre de manera majúscula a les expectatives, cosa que no sempre passa. Hi va haver de tot i hauria pogut acabar de qualsevol manera. El Girona va arribar a situar un 0-2 preciós que més tard va veure com es convertia en un 3-2. I en aquest context de bogeria, amb un ambient de primera a la graderia, el punt que va acabar rescatant el conjunt de Pablo Machín és un puntàs. Perquè la remuntada local li hauria fet mal i hauria donat encara més ales a un equip que quan es posa a buscar espais al davant espanta, i sobretot perquè el Girona manté el rival vuit punts per sota. I amb el goal average pràcticament al sarró, cosa que ja trobava a faltar contra els rivals directes. Queden vuit jornades, ja cap contra els perseguidors, i exercicis de resistència com el d'ahir bé mereixen el premi gros.

Menys pilota, més verí

El Tenerife va començar acaparant la pilota, però el primer d'intimidar, i de manera seriosa, va ser el Girona, amb una gran ocasió de Fran Sandaza, que va fer un bon moviment per plantar-se davant Dani Hernández però va veure com el porter li endevinava l'un contra un. El de Toledo, una altra vegada sol al davant, es va mostrar de seguida molt més fresc, actiu i participatiu que setmanes enrere, tot i que no va trobar encert en la definició. El domini de la pilota va ser, des del principi, del conjunt de Pep Lluís Martí, que buscava les aparicions entre línies de Suso Santana i sobretot Aarón Ñíguez, ubicats teòricament als extrems però amb llibertat per moure's cap a dins. La possessió, però, no s'adeia amb les ocasions de gol, perquè Bounou estava relativament tranquil, més enllà de córners i faltes. La intensitat amb què va sortir el Tenerife, empès per una afició que tot i que no va arribar a omplir l'Heliodoro Rodríguez López sí que hi va assistir en massa i amb ganes de viure-hi una festassa, no podia durar sempre. Els gironins, sense grans ensurts al darrere, pecaven sovint de precipitació un cop recuperaven la pilota. Sort que, de tant en tant, Borja García hi posava pausa i esperava la progressió per l'esquerra d'Aday. Amb els locals menys insistents que en els primers compassos, el Girona va dibuixar un escenari que ni somiat amb dos gols ràpids. El primer, amb Sandaza de protagonista, però no pas perquè en fos l'executor sinó perquè, després de barallar-se amb els centrals, va ser l'últim d'adonar-se que la pilota havia entrat. Quan els seus companys l'anaven a felicitar, encara reclamava penal (37'). Sense marge de reacció dels canaris, el Girona va fer el 0-2, en aprofitar un estat de gràcia gairebé paranormal de Pedro Alcalá. El central va fer, de cap en la connexió d'una falta lateral posada per Borja García, el seu quart gol en tres jornades (44'). Però el panorama idíl·lic es va tacar quan el temps del primer període ja s'havia consumit. Jonás Ramalho, en una acció que s'hauria d'haver estalviat, va trepitjar dins l'àrea Vitolo, que ja estava tancat. I l'àrbitre, que era molt a prop, ho va veure i va assenyalar penal. L'1-2 era bo, només faltaria, però no haver mantingut el 0-2 per segons, i per una acció innecessària, va fer mal. I el gol va reanimar una afició que havia quedat atònita.

Inestables al darrere

Tot i haver marcat l'1-2, Pep Lluís Martí va moure peça de seguida i va fer entrar el davanter Lozano pel migcampista Vitolo. La fase de bogeria es va instal·lar –fins al final ja no va desaparèixer– amb un segon penal a l'àrea del Girona, aquest comès per Borja García. Encara bo que Aarón Ñíguez se la va jugar amb una execució a l'estil Panenka, que si no marques et retrata (50'). De tota manera, el Tenerife començava a estar desbocat, i la cridòria de l'afició l'acabava d'empènyer. Un golàs des de fora de l'àrea d'Alberto va significar el 2-2 (59'). Machín va fer entrar Longo –amonestat de seguida– per Portu i va situar dos puntes, tot i que poc després ho va corregir substituint Sandaza per Rubén Alcaraz. Poc després, però, va arribar el 3-2 d'Amath, que va recollir un refús de Bounou i va fer esclatar l'Heliodoro. Ja no els calia eixordar amb el “Sí se puede” perquè ja havien pogut. És clar que no devien comptar que el Girona no es pensava rendir. I, tot i que les aparicions en jugada van ser amb comptagotes, van valer la pilota aturada i l'execució de Rubén Alcaraz, que va arribar a Montilivi amb l'etiqueta d'especialista en xuts de falta però no n'havia celebrat cap (79'). Refet l'empat, convenia no fer més concessions. Però encara va haver d'aparèixer una mà providencial de Bounou. Perquè ni el Tenerife va desistir ni el Girona va saber tapar els forats, sobretot per l'esquerra. Finalment, però, el neguit va valer la pena. I les grogues que comporten sanció de Longo i Eloi i fins i tot la vermella a Maffeo són només danys col·laterals d'una gran batalla.

MINUT A MINUT:

4' Sandaza recull una pilota solta a la frontal, entra a l'àrea després de superar amb facilitat Carlos Ruiz i fa un xut que Dani Hernández rebutja amb el peu.

17' Aday rep la pilota a l'esquerra, retalla, fa la centrada llarga amb la dreta i Portu, al vèrtex de l'àrea petita, prova una rematada de cap (o un intent de trobar Sandaza) que surt molt creuada.

28' Alcalá, atent, talla un contraatac molt perillós de Suso Santana després d'una pèrdua de Pere Pons.

32' Jorge Sáenz prova un xut de falta directa des de la frontal que surt per sobre del travesser de Bounou, ben situat.

34' Borja García, en una falta des de molt lluny, l'executa amb potència i bona direcció, cap a l'escaire, però un pèl massa alta.

37' (0-1) Sandaza arriba dins l'àrea, es vol desfer dels dos centrals, acaba a terra i la pilota acaba a la xarxa després d'un xoc entre Dani Hernández, el davanter i Carlos Ruiz, que bat el seu porter amb l'esquena. Sandaza reclamava penal sense haver-se adonat que la pilota havia entrat.

40' Sandaza rep la passada de Portu, entra a l'àrea, retalla i fa un xut amb la dreta que surt massa alt.

44' (0-2) En una falta lateral, Borja García l'executa i Alcalá, des del pal llarg, salta més que ningú i fa un cop de cap que Dani Hernández, estirat dins la pròpia porteria, no pot treure.

45'+2 (1-2) L'àrbitre castiga amb penal una trepitjada de Ramalho a Vitolo, d'esquena a porteria i escorat en un costat. Suso Santana bat Bounou des dels 11 metres amb un xut ajustat.

49' Un mal refús de Maffeo deixa la pilota a Amath, sol davant Bounou. El porter, amb una bona estirada, treu la rematada de cap del davanter.

50' Suso Santana cau davant l'entrada de Borja García dins l'àrea i l'àrbitre assenyala el segon penal en contra del Girona. Aarón Ñíguez vol fer un Panenka i l'envia per sobre del travesser.

51' Aitor Sanz progressa fins a l'àrea i, forçat, fa un xut defectuós.

58' Maffeo arriba dins l'àrea i té dues oportunitats de deixar-se caure i buscar el penal, però prefereix continuar. Ni Sandaza ni el mateix carriler poden connectar bé la rematada.

59' (2-2) Alberto arriba a un refús a fora l'àrea i etziba un xut espectacular amb la cama dreta que perfora l'escaire esquerre defensat per Bounou.

76' (3-2) En una jugada llarga d'atac dels locals, Bounou escup la rematada de Lozano i Amath, tot sol, marca amb facilitat des de l'àrea petita.

3-3 (79') Rubén Alcaraz executa una falta directa per sobre la tanca que Dani Hernández no pot treure.

81' Bounou, des de sota els pals, evita el 4-3 de Gaku, que havia rematat sol una centrada de Raúl Cámara.

93' L'àrbitre ensenya la vermella a Maffeo per una entrada amb la planxa.