Alegries des de tots els racons

El punt de Tenerife va ser un puntàs, i la resta de resultats de la jornada hi van acompanyar. El Girona no només va aconseguir que el rival que semblava més temible –va confirmar les sensacions amb l'exigència que li va provocar el Tenerife– no se li acostés a cinc punts i alimentés les expectatives d'atrapar-lo, sinó que també va rebre la col·laboració aliena. La setmana passada, l'equip ja va rebre una bona injecció, amb la victòria a Sòria que tallava la sèrie de tres derrotes i que arrodonia una jornada en què tant el Tenerife com el Cadis, els dos rivals que tenia més a prop, s'havien deixat punts. Vuit dies més tard, es va repetir la jugada. Al 3-3 del duel directe a Tenerife, el va seguir l'empat a última hora del Cadis al camp de l'Osca, que s'ha guanyat el dret a lluitar de ple en la zona de play-off d'ascens. I ahir va ser el torn de l'Oviedo, que tenia la possibilitat de rellevar el Tenerife –setmanes enrere havia estat el Cadis– com a perseguidor principal dels blanc-i-vermells. Els asturians, que eren els únics rivals que havien aconseguit la victòria la setmana passada, es van avançar a Lugo, però van acabar perdent el partit (2-1) i la possibilitat de situar-se tercers a set punts de distància del Girona. La jornada, per tant, ha tornat a ser tan rodona per al Girona com l'anterior.

Per dalt i per baix