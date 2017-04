La resurrecció del Badalona

Després d'encadenar quatre jornades sense vèncer i veure com el coixí respecte al cinquè s'eixugava, el Badalona va donar ahir un cop d'autoritat amb una victòria pragmàtica que el manté en la quarta posició i l'apropa a la tercera, ja que el Mestalla va empatar. Els de Manolo González van recuperar la calma i, després de desgastar el Sabadell en la primera hora de partit, van colpejar gràcies a l'encert de Sergio Maestre i de Gerard Oliva.

En el primer temps, a la Nova Creu Alta hi va haver més badalls que no pas ocasions de gol. De fet, cap dels dos porters va viure situacions perilloses. Qui va portar la batuta va ser el Sabadell, però el Badalona va mantenir els arlequinats a ratlla i els va desgastar. L'emoció, amb tot, va arribar en el segon temps, a partir del minut 60.

El primer a avisar va ser Toni Lao, amb un xut desviat. Va respondre Txomin, que va topar amb Morales. L'ocasió més clara del Sabadell, això sí, va ser un xut creuat de Jordan Sánchez (63') que va marxar fregant el pal. Llavors va ser el moment del Badalona. Gerard Oliva va avisar amb una rematada de cap claríssima que va ser el preludi del 0-1. L'encarregat d'obrir la llauna, en el minut 73, va ser Sergio Maestre, que va pentinar amb classe i precisió una centrada des de l'esquerra de Moha. El gol visitant va esperonar el Sabadell, que tot i això no va estar inspirat i no va generar perill a l'àrea de Morales. Així, el Badalona va sentenciar quan faltaven tres minuts per al final en una acció en què el pitxitxi escapulat, Gerard Oliva, es va plantar davant de Jokin i el va superar amb un xut potent i precís.