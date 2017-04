L'Olot ho vol enllestir diumenge

L'Olot ha agafat embranzida amb l'objectiu de quedar campió del grup cinquè de tercera divisió, una fita que els olotins podrien assolir diumenge si guanyen al camp del Peralada, el seu immediat perseguidor i un equip que en les últimes jornades ha perdut pistonada amb dues derrotes consecutives. Quan falten només quatre jornades per al final de la lliga, l'Olot avantatja de sis punts el Peralada, així que una victòria a domicili el dia de Sant Jordi donaria el campionat al conjunt dirigit per Ramon Calderé (en el partit de la primera volta el resultat va ser d'empat a un gol). L'Olot és conscient que ho té tot de cara per quedar primer, però vol rematar la feina al més aviat possible, a poder ser diumenge mateix. Així ho explica Jose Martínez, autor del gol de la victòria olotina contra la Jonquera en la jornada passada (1-0).

“Si ho podem tancar aquesta setmana molt millor, el premi per quedar primer de grup és molt gran i tindríem més temps per preparar els partits d'ascens, que és la via més ràpida per pujar de categoria. Sabem que el Peralada és un bon equip i juguem a domicili, però nosaltres anirem allà a intentar sumar i, si es pot, guanyar, la qual cosa ens faria molt contents. Per tal com està ara mateix la classificació, ells tenen més pressió que no pas nosaltres, ja que hem agafat coixí en les últimes jornades”, comenta el central, que destaca la fortalesa amb què l'Olot arriba al tram decisiu del curs: “Hem treballat molt dur durant tot l'any per arribar al final de la temporada en bona forma, i ho hem aconseguit. El més important és arribar forts al final, perquè si després no ho fas bé en les eliminatòries no serveix de res tota la feina prèvia.”

El sostre de gols