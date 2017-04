MURCIA: L'INICI D'UNA VOLTA DE CAMPIONAT

El passat 13 de novembre, el Girona va fer valer un solitari gol de Samuele Longo a La Nueva Condomina i es va imposar 0-1 a l'UCAM Múrcia. Era la catorzena jornada de lliga (el primer terç de campionat), i el conjunt de Pablo Machín es va situar per primer cop aquest curs en zona d'ascens directe a primera divisió. No pas encara com a segon classificat, sinó com a tercer, però rere el Llevant hi havia infiltrat el Sevilla B, que no pot pujar.

Han passat més de cinc mesos des d'aleshores. I ningú ha estat capaç de treure el Girona de la zona d'ascens directe. Aquest cap de setmana, amb la visita de l'UCAM a Montilivi, es complirà una volta sencera. Passi el que passi, els de Machín conservaran la segona posició perquè el forat que han obert els permet cometre una errada. I dues i tres, tot i que sempre és millor no jugar amb foc. Però el coixí de vuit punts respecte al tercer vuit jornades abans del final és una diferència tan significativa que hauria de ser definitiva.

Més que encarrilat

Farà 21 jornades que el Girona està en zona d'ascens directe i 20 que és el segon classificat. Només el Llevant ha menjat a banda, tot i que el Girona es va arribar a situar a només un punt del líder, precisament coincidint amb la visita dels valencians a Montilivi (jornada 17). Malgrat que en aquest moment els gironins enllaçaven quatre victòries, encara no havien obert un forat significatiu respecte al tercer classificat (el Sevilla B i el Getafe estaven només a un triomf). Immers en el millor moment de resultats, el Girona va allargar la ratxa triomfal (tretze victòries en setze partits per a un balanç de 40 punts de 48). Després de guanyar a Reus, els de Machín van arribar al punt àlgid: 11 punts més que el tercer, el Cadis, que precisament era el rival que havia de visitar Montilivi. Una victòria –hauria estat la novena seguida a Montilivi– hauria disparat els de Machín fins 14 punts per sobre del tercer. L'equip va perdre i el Cadis es va acostar a 8. Va ser l'inici de l'única crisi de resultats que ha patit l'equip (0 de 9) i que va tallar aprofitant els dos desplaçaments seguits que ha hagut d'afrontar a Sòria i Tenerife (4 punts de 6).

Cap gran daltabaix