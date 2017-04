“Lluitarem com lleons fins al final”

Deu fer un parell de mesos vaig dir al president que si feia falta m'apartava. Em va respondre que no: confien en nosaltres Tot i que fa un mes semblava que el Prat estava sentenciat al descens, les combinacions de resultats de les últimes quatre jornades, en què els potablava han sumat 6 punts de 12, han permès als del Baix Llobregat aspirar a jugar l'eliminatòria de permanència, ja que el Llevant B (16è) té els mateixos punts. El tècnic, Pedro Dólera (El Prat de Llobregat, 15/4/1973) està encantat amb l'actitud dels seus homes. No garanteix la permanència, però promet batalla.

Com estan els ànims en l'equip. Deuen haver millorat amb els últims resultats, oi?

Sí, perquè aquest ha estat un any bastant estrany, que ens ha deixat en una situació injusta tenint en compte els mèrits que hem fet. Hem perdut 8 punts del minut 90 al 95. Veient els resultats, hi ha gent que no creu que ara siguem capaços de guanyar dos partits de quatre. L'equip, però, està molt tranquil i serè. La victòria de l'altre dia ens va anar molt bé i penso que arribem en un moment òptim, entrenant bé i amb confiança.

L'objectiu és disputar la promoció de permanència, oi?

Sí, el nostre objectiu és sumar un punt més que el Llevant B, ja que tenim el goal-average perdut. El problema és que ells ja tenen els 3 punts contra l'Eldenc assegurats, veient com ha quedat ara l'equip d'Elda, que no és el que va jugar contra nosaltres... En tot cas, hem d'estar pendents de nosaltres mateixos. Som positius, no tenim res a perdre i estem en la bona línia.

Ha tret la calculadora?

No, però crec que si sumem 7 punts, en podem tenir prou per jugar la promoció de descens. Hi ha enfrontaments directes a baix i l'Atlètic Llevant té un calendari complicat, en teoria. Després s'ha de veure què passa en la pràctica. Ens hem d'aferrar a la nostra feina.

Com veu el calendari que els queda?

El pròxim partit contra el Gavà pot canviar tota la dinàmica, ja que si guanyéssim ens hi situaríem a només 3 punts amb el goal-average a favor. Després, en la visita al Miniestadi, tant de bo ens trobem el Barça B ja campió i més relaxat, perquè si no, ens pot caure un cabàs de gols. Per acabar, contra el Sabadell i el Llagostera, esperem que no es juguin res, i que el nostre punt d'intensitat i ganes marquin la diferència. Lluitarem fins l'últim dia i, si no ens salvem, baixarem a tercera divisió amb la cara ben alta, havent fet tot el que hem pogut.

Tenen dos partits a casa. Serà bàsic recuperar-hi la solvència, oi?

Sí, però tot i els últims resultats, al Sagnier hem estat sempre competitius. Ara espero recuperar la solvència quant a resultats.

Fent retrospectiva, com s'explica la davallada de la segona volta? Es va perdre el factor sorpresa?

Sí, aquesta és una de les raons, però també hi ha el fet que no som un equip professional, ens entrenem a la tarda, i això es nota en el rendiment. D'altra banda, s'hi ha de sumar la inexperiència, ja que en algun partit hem pecat d'inexperts i se'ns han escapat punts. I ens ha faltat gol, però això té un cost que el club no pot assumir. En la primera volta vas amb la il·lusió i després se't fa tot costa amunt. Tot i això, hem competit com lleons i ho farem fins al final.

Parlant de fitxatges, vostès en el mercat d'hivern gairebé no es van poder reforçar...

Sí, aquí la directiva fa el que pot; no som com d'altres equips que han estat temps sense pagar i marejant la perdiu amb el tema que són SAE. Prefereixo ser un club normal i corrent i pagar que no pas fotre el pèl a la gent. Aquí no s'ha volgut estirar més el braç que la màniga.

El club ha estat conscient de les limitacions. En un altre lloc l'haurien destituït amb els mals resultats, i aquí hi ha hagut paciència...

Sí, jo soc el primer que hauria entès un canvi. De fet, fa uns dos mesos vaig dir al presi que si feia falta una sacsejada jo m'apartava. Em va dir que no, que estan contents amb la feina que estem fent. No hem tirat la tovallola, saben com treballem i que anem a mort. Ho veuen i ho valoren. Jo vaig firmar per tres anys i ells volen que el projecte tiri endavant.