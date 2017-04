(Gairebé) tot per escriure

“Tots els partits són una final.” “Qualsevol rival serà complicat, perquè ara tothom s'hi juga alguna cosa.” “Ho tenim a tocar, però tampoc ens podem despistar.” “Ho aconseguirà qui cometi menys errors.” “Qualsevol petit detall marcarà la diferència.” És abril, mes de tòpics en el futbol. Aquestes frases recurrents, però, no deixen de reflectir una realitat. Són tòpics per alguna cosa. Només cal agafar una classificació, buscar un equip qualsevol i analitzar la seva situació per veure que totes aquestes afirmacions tenen sentit. A segona B, per exemple, tret de l'Eldenc, que ja fa setmanes que ha baixat a tercera, tothom s'hi juga alguna cosa. Gairebé tot està per escriure. Hi ha la certesa que el Barça B jugarà el play-off. El filial blaugrana, de fet, ja acarona el títol de campió. Aquest dissabte, al camp de l'Hospitalet, pot segellar la primera posició si s'imposa al conjunt riberenc. Si no guanya, depenent del resultat de l'Alcoià al camp de l'Hèrcules, podria amarrar igualment el primer lloc, un mèrit que multiplica les possibilitats de pujar.

Per sota del filial del Barça hi ha una batalla molt interessant. L'Alcoià té encarrilada la seva presència en el play-off, però després hi ha quatre equips que es disputen la tercera i la quarta posició, com ara el Badalona. El conjunt escapulat està fent una temporada per emmarcar que ara vol arrodonir amb la classificació per a la fase d'ascens. Ho haurà de batallar amb el València Mestalla, el Vila-real B i l'Atlètic Balears, tres blocs construïts amb calés i futbolistes de molta qualitat, però als quals aquest curs els del Barcelonès ja han guanyat.

El Lleida i el Cornellà estan despenjats de la lluita en la part alta, però això no vol dir que no tinguin al·licients. El fet que hi hagi tants filials a dalt fa que tinguin la classificació per a la copa a l'abast i aquesta és la seva fita actual. El Llagostera, el Sabadell i el Gavà, per la seva banda, s'han despenjat de la zona de descens i tenen la salvació matemàtica a tocar. El que volen ara és segellar-la i evitar patiments. Molt més urgent és la situació del Prat, l'Espanyol B i l'Hospitalet. Per ells, salvar-se directament és gairebé utòpic, però tenen a tocar la posició de promoció de descens, ocupada ara pel filial del Llevant. La fita, doncs, és molt i molt clara. D'emocions, no en faltaran.