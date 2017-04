La reconciliació és necessària

Les dues sortides consecutives del Girona, a Sòria (0-2) i a Tenerife (3-3), han estat prou productives i han reforçat les expectatives d'ascens a primera divisió, que havien quedat tacades després de la pitjor sèrie de resultats –tres derrotes seguides– des de l'arribada de Pablo Machín. Dues de les tres desfetes van arribar a Montilivi, que va perdre la condició de fortí amb la visita d'un rival directe, el Cadis (1-2), i va veure amb impotència com el Rayo també hi sucava. L'1-3 contra els madrilenys, l'última experiència dels jugadors blanc-i-vermells a l'estadi, va ser negativa no només pel resultat, sinó també perquè es van sentir alguns xiulets. Tres setmanes més tard, és l'hora de la reconciliació i de recuperar el camí triomfant, coincidint amb la visita dissabte de l'UCAM.

“Les últimes experiències a Montilivi no han estat del tot bones. A més, eren partits en què hi havia moltes ganes, tant de l'afició com de l'equip, per consolidar més el camí cap a l'ascens. I no van sortir bé”, reconeix Àlex Granell. “És per això que el partit contra l'UCAM ha de ser una revàlida per demostrar una altra vegada que Montilivi ha de ser un fortí on ens sentim còmodes”, afegeix el migcampista gironí, que extreu la lectura positiva de la reacció de la graderia contra el Rayo: “El que més em va agradar és que els xiulets, mínims, es van convertir en forts aplaudiments per part de la majoria de l'afició. Nosaltres demanem que la gent vingui a animar el seu equip, que està fent una temporada excel·lent, lluitant per un objectiu comú i que ens beneficiarà a tots.”

Tot i les dues derrotes consecutives, el balanç del Girona com a local (37 punts) continua sent dels millors de la categoria, superat només pel líder, el Llevant (45), i l'Oviedo (39), que abaixa molt el rendiment quan surt d'Astúries. Els gironins, en canvi, saben fer mal com a visitants, cosa que fa pensar que afinant una mica com a locals tindran molt a prop l'anhelat ascens. “Els números són clars. Si guanyéssim els quatre partits que ens queden a casa, comptant que a fora som un equip solvent, l'ascens gairebé seria una realitat. Però hem après a no mirar més enllà del pròxim partit, perquè no ens ha anat del tot bé quan hem fet números”, admet Granell. El Girona ha de rebre a casa l'UCAM (18è), l'Osca (7è), l'Alcorcón (20è) i el Saragossa (43). Cap rival directe, tot i que, més enllà del Saragossa, és fàcil que tots tinguin coses en joc. L'UCAM, per exemple, està amenaçat per les brases. “Segur que voldran guanyar i demostrar que poden continuar a segona A. No són en zona de descens, però han vist les orelles al llop. Amb el màxim respecte i sabent que estan competint bé, hem d'imposar el nostre joc”, sentencia Granell.