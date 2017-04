La gran batalla final

S'espera un partidàs avui al municipal de Peralada, entre l'equip peraladenc i l'Olot ( ales 17 h), o el que és el mateix, el segon classificat contra el primer. Els dos equips, separats per sis punts de diferència quan falten quatre jornades per al final, tenen una cita decisiva en la lluita pel lideratge. I és que el Peralada, que encadena dues derrotes seguides, ja no té marge d'error, mentre que l'Olot podria celebrar avui mateix el títol de campió si aconsegueix una victòria a camp contrari (en aquest cas, els olotins deixarien el rival nou punts per sota i tindrien el goal average guanyat, ja que en el partit de la primera volta a la Garrotxa el resultat va ser d'empat a un gol).

“Sabem que és un partit a caixa o faixa, tenim moltes ganes de jugar-lo. Si guanyem els posarem una mica més de pressió a ells, i això serà bo per a nosaltres i per al campionat. Volem guanyar per continuar amb possibilitats i per assegurar el segon lloc, que ara mateix és el nostre primer objectiu. Arribem al partit possiblement en el nostre pitjor moment pel que fa a sensacions i lesions, però si en un enfrontament això no s'ha de notar és precisament en aquest”, afirma el tècnic del Peralada, Arnau Sala, que defineix el rival de la següent manera: “L'Olot és un superequip i té el que tenen els bons equips, que no necessita jugar bé per guanyar els partits. Si juga bé et passa per sobre, i si juga malament acostuma a guanyar o empatar.” Per al partit el Peralada tindrà les baixes dels lesionats Draman, Nacho Ruiz i Víctor.

Pel que fa a l'Olot, vol lligar el títol com més aviat millor, si és possible avui mateix, tot i que el tècnic Ramón Calderé destaca la dificultat d'aconseguir una victòria al camp del Peralada. “Tècnicament el Peralada és el millor equip de la categoria. Reconec la seva valentia estètica i la proposta atractiva, són un gran rival i tant de bo puguem pujar els dos equips a segona B. No vull que el títol sigui una obsessió, és bo que hi hagi aquesta il·lusió, i si som capaços de guanyar, fenomenal, però si no, continuarem. Demano tranquil·litat, naturalitat i normalitat”, diu l'entrenador Ramon Calderé, que no podrà disposar de l'extrem Kike Sánchez (lesionat).