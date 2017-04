Futbolista de moda

Quan Héctor Rodríguez (l'Hospitalet de Llobregat, 1993) puja al cotxe, els seus socis ja tremolen. “La distància entre Miami Platja i Ascó, casa meva i l'entrenament, és on se m'acudeixen més coses”, explica. Amb la mateixa celeritat amb la qual despatxa davanters al capdavant de la defensa de l'Ascó, l'exjugador de l'Espanyol idea noves tendències per a l'empresa de moda (Hay Lío) que va crear amb els seus amics Aitor i Iván, als quals posteriorment es va afegir Carlos.

De futbolistes que decideixen invertir els seus calés en un projecte, n'hi ha un munt. De tan implicats com Héctor Rodríguez, pocs. “Començar de zero una empresa és un maldecap constant”, reconeix Aitor Bujalance, amic de la infantesa d'Héctor i primer ideòleg. “L'inici va ser molt dur”, revela el central de l'Ascó: “Vam voler portar tot el procés nosaltres, des de les idees dels dibuixos, fins a les mides de les samarretes, parlar amb els confeccionistes, escollir les teles, anar a les botigues, fires... I tot suposa un desgast enorme.” Ara l'empresa, que va néixer el novembre del 2014, ja va un pèl més rodada tot i que està en un procés de consolidació. “Per crear una empresa d'aquest tipus s'ha de tenir il·lusió i moltíssima paciència”, admet Aitor. “Però també perquè hem buscat diferenciar-nos amb un producte molt treballat per nosaltres, sense deixar-ho en mans d'altres. Fins i tot l'etiqueta és nostra”, explica el central.

Implicació de futbolistes