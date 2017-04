Montilivi té la clau de l'èxit

Amb la meitat dels vuit partits que queden per tancar la lliga a Montilivi, és innegable que el Girona tindrà gran part de la feina feta, si no tota, si és capaç de tornar a afinar com a local. Les dues últimes experiències a casa han estat fiascos, amb les derrotes contra el Cadis (1-2) i el Rayo (1-3) just quan més engrescada estava l'afició, i ara la missió de l'equip és recuperar la solvència, que havia dut a l'extrem –vuit victòries seguides, el rècord propi a segona A– abans de les dues ensopegades. Superada una fase contra rivals directes i equips de renom, el Girona en comença avui una altra, ja sense duels contra equips que aspiren a atrapar-lo. El primer, l'UCAM de Múrcia, que té l'amenaça del descens directe i que es vol refer de dues derrotes seguides. “Després de duels directes, en què els jugadors ja tenen prou motivació, ara venen partits que no vull qualificar de trampa, perquè ja sabem que la necessitat de no baixar també et fa incrementar el rendiment. Hem d'estar previnguts”, explica Machín. “No temem ningú, però respectem tothom. I hem de recuperar la sensació d'equip fiable i equilibrat a casa.”

Machín perd de cop tres jugadors per sanció –Maffeo i Eloi, que van ser titulars, i Longo, que va entrar en la segona part a Tenerife– però recupera Mojica i Granell. I tant el colombià, refet per fi de la lesió muscular que es va fer contra el Getafe, com el gironí aspiren a entrar directament en l'onze inicial. Si Mojica és l'escollit al carril esquerre, Aday podria canviar de costat i situar-se d'entrada a la dreta. El més probable és que Machín mantingui l'esquema amb un sol davanter de referència (Sandaza). L'UCAM, que només ha perdut un dels set últims partits a fora, es vol refer de dues derrotes seguides. “Han millorat com a bloc i quant a competitivitat de l'equip. Si no oferim el 100%, l'UCAM ens pot guanyar perfectament”, destaca Machín.