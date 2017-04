El Girona agreuja la crisi a Montilivi (1-2)

El Girona, que tenia l'oportunitat de fer un cop d'autoritat en la lluita per l'ascens directe, ha fet un partit molt espès i ha encadenat la tercera derrota consecutiva davant la seva afició. L'UCAM, com havien fet el Cadis i el Rayo, ha tret profit del neguit i la precipitació del conjunt de Pablo Machín (1-2).

El Girona ha marcat l'1-0 en una jugada d'estratègia. En una falta lateral, Borja García ha habilitat Portu, que ha arribat sol davant el porter Fernando i l'ha batut per sota les cames (12'). El gol ha activat els gironins, que han tingut una bona oportunitat per marcar el segon, mitjançant Aday. En una acció aïllada, però, ha arribat l'1-1, en una centrada cap a dins l'àrea a Jona. El davanter ha aprofitat la falta de contundència dels locals i, després d'una primera rematada que ha tret Bounou, ha marcat (26').

El porter del Girona ha tret un xut de falta directa molt ben dirigit de Góngora (31'). Els gironins han funcionat a ràfegues, sense tenir el control de la situació, i Aday ha tornat a tenir una bona oportunitat, sense encert (44').

El Girona ha intentat posar-hi una marxa més en la segona part, sobretot arran de l'entrada de Mojica (53'). Una centrada-xut amb tota la intenció del colombià no l'han pogut aprofitar ni Portu ni Sandaza des de l'àrea petita (64').

La tensió ha anat creixent. I l'UCAM, que ja havia fet algun avís, ha marcat l'1-2 en una acció en què Pere Milla, sol dins l'àrea, ha batut amb facilitat Bounou (68'). L'1-2 ha augmentat el neguit dels blanc-i-vermells. Borja García ha buscat el 2-2 (73') i Portu ha reclamat penal (74'). Els minuts s'han anat consumint amb la impotència dels gironins, que no han trobat ni el camí de l'empat. Felipe Sanchón ha entrat en la recta final per Mojica, que ha tornat a notar molèsties. Després d'una centrada de Felipe, Borja García ha fet un xut al lateral de la xarxa (90'). Sandaza no ha pogut rematar una bona centrada d'Aday, que ha acabat expulsat.