El Barça B no va poder allargar la superioritat que ha demostrat al llarg de tota la temporada i es va quedar amb el desconsol (beneït!) de no poder celebrar el títol prematurament. Haurà de ser avui –si l'Alcoià no passa de l'empat contra l'Hèrcules– o la setmana que ve al Miniestadi contra el Prat. En tot cas, els blaugrana van trobar moltes facilitats defensives de l'Hospitalet, però també molta lluita per part del rival. L'amor propi va donar ales al conjunt dirigit per l'observador Jordi Canals, o l'entrenador auxiliar Jordi Gibert o el secretari tècnic, Jonathan Risueño (el lector pot escollir perquè encara no és clar qui mana), i va empatar dos minuts abans del final. Els jugadors de l'Hospitalet van sortir aclamats, perquè van assolir un punt amb què no comptaven i que els apropa a la promoció de permanència. I els blaugrana hauran d'esperar. Serà més endavant.

Probablement, un equip que es juga la vida no es pot permetre el luxe de permetre que el rival li remati a l'àrea petita. I dues vegades. El Barça B no va perdonar en cap de les dues ocasions abans de la primera mitja hora de joc, tot i que, entremig de les dues dianes, els riberencs es van aferrar a l'oportunisme de Salinas. L'avantatge era d'1 a 2, però el Barça va estar incòmode, mutilat per la banda esquerra per l'absència d'un lateral esquerre pur i l'alineació d'un central, Borja López –Nili, oblidat–. Els pals també van dir-hi la seva en el primer temps, en què Gumbau va estavellar un córner directe al travesser i, posteriorment, Salinas va estar a punt d'aprofitar una sortida arriscada de Varo.

Després de tants gols i tantes ocasions, el partit es va aturar en sec i no va passar res més que els segons i els minuts. Ni tan sols després del descans l'animació es va activar. El Barça B, amb avantatge en el resultat i conscient que circular la pilota era un risc innecessari, no va avançar ni una línia a la recerca de més avantatge, i només va trobar en la qualitat individual d'Alfaro una única ocasió, però la va desaprofitar. D'altra banda, l'Hospitalet lluitava contra les seves pròpies limitacions i era incapaç de trenar dues passades per superar línies de pressió blaugrana. A falta de futbol, els riberencs van deixar passar el temps sense que el Barça els ataqués, confiant en la màgia dels últims minuts, allà on la urgència agita els partits.

Però el Barça semblava tenir controlada aquesta variable, ja que no va rebre ocasions –tret d'un xut refusat per Varo després d'un córner– fins que, en una jugada aïllada, Salinas va tornar a aprofitar una pilota dins l'àrea per superar l'exporter del Nàstic. Dos minuts abans del final, ara sí, el partit es va revolucionar, ja que a cap dels dos els interessava l'empat. I en l'anada i tornada, tots dos van tenir ocasions per endur-se els tres punts. Qui més a prop hi va estar va ser el conjunt riberenc, en l'últim minut, quan Salinas, l'estrella del partit, va errar la seva coronació davant Varo, l'estrella blaugrana.