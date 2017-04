Punt reconfortant a Getafe

El derbi de la pròxima jornada arribarà en un bon moment per al Nàstic. Set dies després de fer el partit més complet de la temporada contra el Mirandés, ahir els grana van tornar a exhibir arguments per pensar que acabaran amb un cert marge respecte la zona de descens. Van esgarrapar un molt bon punt de Getafe en un partit que, en el descans, feia molt mala pinta. Els blaus guanyaven 1-0 i havien controlat el matx de manera molt clara. Un gol d'Emana la primera acció del segon temps, però, va canviar molt les coses. El Nàstic va mantenir a ratlla un rival que batalla per l'ascens i va amarrar l'empat.

En els primers 45 minuts, el joc dels dos equips i la dinàmica del partit van reflectir a la perfecció la seva situació a la taula. El Getafe, més ambiciós, va dominar un Nàstic que es va veure desbordat per l'atac blau. Abans del gol local, de fet, Manolo Reina ja va ser salvador, ja que va refusar dos xuts a boca de canó de Jorge Molina. Un en el 14 –amb gol anul·lat posterior a Chuli– i un altre en el 21. El porter andalús, però, no va poder fer res quan, en el minut 24, Portillo va connectar amb molta mestria una assistència per alt de Jorge Molina. La pilota va acabar al fons de la porteria. L'1-0 no va canviar la tendència del partit i el Getafe va continuar dominant, sense encert, això sí. El Nàstic, per la seva banda, va veure's ofegat per la pressió dels de casa i només Álex López, amb un xut massa tou, ho va provar.

Les males sensacions del primer temps es van esvair en la primera acció després de la represa. Emana va triangular amb Juan Muñiz i va etzibar un xut col·locat quan s'internava a l'àrea que va significar l'empat. Quedava un món i, amb l'1-1, les coses es veien d'una altra manera. Els de casa van tenir moments de patiment, però van recuperar el control i llavors el protagonista va ser Manolo Reina, que va salvar l'empat refusant un xut de Pacheco (51') i evitant cap ensurt més.