Alerta roja a Montilivi

En el pitjor dels casos, el Girona acabarà la 35a jornada amb un avantatge de cinc punts, que sobre el paper són molts però que veient com està l'equip, segurament no són tants. Potser és el vertigen de veure's tan a prop de primera divisió, però la pitjor versió dels de Pablo Machín ha aparegut en el moment en què tots els astres semblaven alineats a favor dels gironins. Perquè, que haguessin ensopegat a casa l'Oviedo, el Getafe i el Cadis abans que el Girona saltés a la gespa de Montilivi això era un regal caigut de cel. I que Portu encarrilés la victòria amb un gol en el minut 11, gairebé per començar a posar el cava en fresc. Però el Girona no està bé, malgrat que fa quinze dies va guanyar a Sòria (deu baixes tenia el Numància) i arrencar la setmana passada un punt de Tenerife (li van remuntar un 0-2 abans que aparegués Rubén Alcaraz, inexplicablement arraconat ahir per Machín quan el mig del camp navegava a la deriva). Algun dia, els rivals directes deixaran de fallar i el Girona s'haurà de tornar a posar les piles d'una santa vegada, perquè haver anat a dormit ahir amb set punts de coixí després d'un 4 de 18 gairebé és un miracle.

Feia més de dos partits que el Girona no tenia el marcador a favor a Montilivi. A remolc del Cadis i del Rayo Vallecano en les dues últimes jornades a casa, els de Machín per fi van picar primer. No havien fet ben res els gironins, que semblaven haver entrat al partit amb el peu esquerre i al ralentí, però de sobte se'ls va fer la llum. Va ser a pilota parada i en una acció de pissarra amb Borja García assistint Portu per l'1-0. No s'ho esperava ni l'UCAM ni tampoc Montilivi, que intuïen que el madrileny buscaria posar la pilota a l'olla per l'envergadura dels centrals, sumats a l'atac.

El més difícil semblava fet, però el Girona va donar aire al rival de manera preocupant. Primer, no rematant l'UCAM quan Aday va tenir l'oportunitat de mig liquidar el partit (el de Sentmenat va fallar un u contra u que era el 2-0) i poc després facilitant que els murcians tornessin al partit en una llarga acció en què els visitants van guanyar absolutament totes les accions dividides, a la parcel·la pròpia, a tres quartes parts de camp i a dins l'àrea, on Jona fins i tot va disposar d'una segona rematada per fer l'1-1.

Els locals van notar el cop i van tenir moments difícils i de dubtes. No és que l'UCAM el posés amb perill seriós, però tampoc es va veure prou frescos els de Machín, que no es van acabar de desplegar prou bé per les ales ni carburar pel mig. I el jod directe va estar ple d'imprecisions. Hi havia el descans per arreglar-ho, però...