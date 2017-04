El Reus no passa de l'empat contra l'Alcorcón (0-0)

El Reus ha tornat a trobar a faltar encert en els últims metres i ha empatat contra l'Alcorcón en el cinquè partit seguit sense marcar. L'equip roig-i-negre ha perdut l'oportunitat de deixar tocat un rival directe i té la zona de descens a tres punts.

El Reus ha portat de seguida el pes del joc, amb la participació de Vitor Silva, que ha debutat per fi com a titular, i un actiu Miramón, molt adaptat a la seva nova posició de lateral dret. Les millors ocasions de l'equip roig-i-negre en la primera meitat han sigut un xut de falta de Vitor rebotat en la barrera i salvat per Dmitrovic, que ha rectificat a temps; una rematada de cap d'Aitenza en un córner, i un xut de molt a prop de David Haro després d'una assistència de Vitor. En aquestes dues últimes accions també ha estat clau el porter visitant. L'Alcorcón, que ha fet atacs més aïllats, ha estat a prop del gol en una falta pentinada que ha topat amb la creueta.

La segona meitat ha estat, si fa no fa, com la primera. El Reus ha tornat a desaprofitar tres ocasions immillorables, però ni Máyor ni David Haro ni Querol han pogut batre Dmitrovic malgrat trobar-se sols davant seu. En algunes fases del partit, quan més ofuscat ha estat el Reus, el públic local s'ha mostrat impacient i s'han sentit xiulets. L'Alcorcón, que havia protagonitzat alguna contracop perillós sense rematada final, ha tingut el 0-1 en l'últim minut, però David Rodríguez i Pablo Pérez han topat amb un encertat Badia.