El drama dels últims metres

El partit entre el pitjor local i el pitjor visitant, entre els dos equips menys golejadors de segona A, va acabar, com no podia ser d'una altra manera, en empat sense gols. I no es pot dir que el Reus no fes un bon partit i no tingués bones ocasions per derrotar l'Alcorcón, però va trobar a faltar, una vegada més, encert en els últims metres. David Haro –dues vegades–, Máyor i Querol van ser incapaços de superar un pletòric Dmitrovic malgrat trobar-se sols al seu davant. Així, cinquè partit seguit sense marcar del Reus, al qual la falta de gol el continua acostant perillosament a una zona de descens que està a tres punts. El derbi de la propera jornada, el dilluns 1 de maig, contra un Nàstic amb un punt menys, es presenta transcendent.

Divendres, Natxo González havia demanat a l'afició suport i paciència en un tram final de lliga dur i igualat, però en algunes fase del partit d'ahir es van sentir xiulets en una graderia excessivament nerviosa. Un ambient enrarit i el dèficit del gol no pinten un panorama gaire propici en la lluita del Reus per la permanència, el seu únic i gran objectiu –cal no oblidar-ho– en la primera temporada de la seva història a segona divisió A.

De la necessitat, virtut

Jorge Miramón, a causa de les lesions dels laterals drets, s'ha adaptat tan bé a la demarcació que ahir, amb Campins i Benito ja recuperats, Natxo González el va mantenir de titular. Li dona control i profunditat pel carril dret, per on van arribar algunes de les accions perilloses, sobretot en la primera part, d'un Reus que va portar el pes del joc durant tot el partit. Les ocasions més clares, però, van ser fruit de passades profundes des del mig que van deixar els davanters roig-i-negres sols davant Dmitrovic. En la primera meitat, David Haro va rebre una assistència de Vitor Silva que el va posar en una situació immillorable, però el porter de l'Alcorcón el va aguantar i li desviar el xut (27'). I, en la segona part, Carbia va veure el desmarcatge de Máyor, que va xutar massa creuat davant Dmitrovic (61'), i, poc després, una altra vegada David Haro va aprofitar una badada defensiva per plantar-se amb tot a favor per marcar, però va tornar a topar amb el porter dels grocs (67'). I, just abans d'acabar, Querol, que va sortir en la segona meitat molt endollat, també va tenir la possibilitat de batre Dmitrovic, que va respondre amb una altra bona intervenció (91'). El porter serbi, que en la primera meitat havia aturat una falta de Vitor rebotada en la barrera i un cop de cap d'Atienza, va ser el millor jugador del duel. El seu equip, que havia enviat una pilota al travesser en la primera meitat en una falta penjada i que en la segona només havia amenaçat amb contraatacs mal finalitzats, va tenir el 0-1 a tocar en el minut 90, en una doble ocasió de David Rodríguez i Pablo Pérez salvada per Edgar Badia. Encara sort, perquè en cas de derrota el Reus hauria donat molta vida a un rival directe i s'hauria complicat encara més la vida.