El que compta és l'encert

En el futbol hi ha mil i un matisos però una màxima inalterable: el que acaba comptant és la inspiració. L'equip que té l'encert de cara s'imposa. I aquest no ha de ser necessàriament qui crei més perill. Només cal veure el matx d'ahir a Badalona, en què el bloc de casa va aproximar-se més sovint a l'àrea rival però va acabar caient. Al davant hi va trobar un Llagostera solvent, que en va fer prou amb un golàs de Rafa Jordà després de la represa per aconseguir els tres punts i deixar encarrilada la permanència. Encara no és matemàtica, però la setmana que ve podria quedar enllestida.

El Badalona va demostrar la seva fam des del primer minut. Va pressionar un Llagostera ben ordenat i va aproximar-se força a l'àrea de Moragón. La primera gran ocasió, això sí, el va tenir el quadre del Gironès, amb una rematada de cap de Manel que va acabar fora després de topar amb el travesser (27'). La resposta dels locals va ser contundent, però va topar amb una gran intervenció de Jose Moragón, que va salvar una rematada a boca de canó d'Ivan Guzmán. L'extrem escapulat ho tenia tot de cara per marcar però el porter va refusar el seu xut. En el descans, doncs, es va arribar amb la llauna per obrir i amb la sensació que qui marqués primer acabaria el partit amb el botí dels tres punts.

Rafa Jordà sentencia