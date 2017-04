Contrastos de mal pair

El Girona, tal com defensava encara Pablo Machín després de la derrota contra l'UCAM, manté una posició de privilegi, en ascens directe i amb set punts d'avantatge. Les ensopegades dels perseguidors l'han alleujat, i la magnífica trajectòria de resultats entre novembre i mitjan de març li estan valent ara per amortir l'encallada. És paradoxal, però, que durant la temporada que més feina ha avançat en les seves aspiracions d'ascens a primera, i amb números tan bons com tres sèries diferents de quatre victòries seguides, l'equip blanc-i-vermell col·leccioni també xifres de rècord en sentit negatiu.

L'1-2 de dissabte passat contra l'UCAM va ser la tercera derrota consecutiva de l'equip a Montilivi. Una crisi que l'equip no havia viscut mai des de l'ascens a segona A, ni en les etapes més fosques. De fet, en les vuit temporades anteriors, l'equip gironí acumula només quatre sèries diferents de dues derrotes consecutives davant la seva afició. L'última va ser el curs anterior, el desembre del 2015, amb dues ensopegades en vuit dies de diferència, contra el Còrdova (1-2) i l'Elx (0-1), en plena depressió post-Lugo a Montilivi.

Des d'aquella doble garrotada contra el Còrdova i l'Elx, el Girona es va enfortir de manera espectacular a Montilivi, on no va perdre cap més partit –nou victòries i quatre empats– fins al definitiu de l'eliminatòria d'ascens contra l'Osasuna (0-1).

El desenllaç frustrant contra el conjunt navarrès va ser l'única derrota a Montilivi en tot el 2016. Sense perdre-hi, l'arrencada del curs actual no va ser gaire fina –l'Almeria, el Mirandés, l'Oviedo i el Tenerife es van endur un punt de Girona–, però l'equip va començar a accelerar precisament ara fa una volta, amb un 3-1 contra el Lugo. Era l'estrena d'una sèrie de rècord de fortalesa com a local, mai vista des que l'equip es va instal·lar en la Lliga de Futbol Professional. Es va allargar fins a les vuit victòries consecutives, amb un 5-1 contra el Getafe que obria de la millor manera possible una sèrie exigent contra rivals directes. El contrast, però, va ser rotund. Les vuit victòries seguides es van convertir en una encallada també sense precedents en la categoria. Va faltar fortuna per remuntar un partit que s'havia complicat molt contra el Cadis (1-2), va faltar futbol per frenar un Rayo valent (1-3) i dissabte va faltar una mica de tot i van sobrar nervis per fer valer l'1-0 contra l'UCAM. La reacció a Montilivi serà molt necessària contra l'Osca, tot i que primer hi ha la parada, també molt exigent, a Lugo.