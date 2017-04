El final d'una llarga sequera

El 29 d'abril de l'any passat, Rafa Jordà va decidir un partit de la lligueta de promoció d'ascens a la primera divisió romanesa. En un Rapid de Bucarest-Dunarea Calarasi, el davanter de Santa Perpètua de Mogoda va fer l'únic gol del matx i va donar als seus un triomf clau en la batalla per pujar. La fita es va assolir, tot i que després l'equip va perdre la plaça, perquè estava en fallida.

L'alegria d'aquell gol, per desgràcia, ha trigat molt a repetir-se. Gairebé dotze mesos. Aquest és el temps que ha necessitat l'atacant vallesà per tornar a sucar. Ho va fer, això sí, amb grandesa i exhibint qualitat. Amb una vaselina per sobre de Morales, que va superar la línia de gol amb certa intriga. Una diana també determinant, ja que va permetre al Llagostera sumar els tres punts al complicat camp del Badalona i encarrilar la permanència. Rafa Jordà, amb tot, no amagava la mescla d'alegria i d'alleugeriment amb què va acabar el partit. “Estic content i tenia moltes ganes de marcar, que ja se'm feia una muntanya el gol”, afirmava l'experimentat davanter, que remarca el valor col·lectiu de la diana: “Celebrem els tres punts, això és el més important, ja que ens donen tranquil·litat i ens permeten mirar altres horitzons.” La satisfacció per l'actuació del davanter de 33 anys va ser global. Oriol Alsina, per exemple, no es va estar d'afalagar-lo. “És un professional extrem que es deixa la vida en cada entrenament i partit, jugui o no jugui”, va dir l'entrenador blaugrana, que posa en valor el seu contracte per dues temporades: “Estic molt content de tenir un jugador com ell i esperem que estigui molts anys aquí, perquè ens pot donar moltes alegries.”

Un any complicat