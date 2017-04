Banqueta de tots i de ningú

Partit contra el líder, l'Hospitalet es juga la vida i, de sobte, apareix a la zona tècnica donant instruccions un senyor de camisa rosa llampant i pantalons de pinça. A la graderia, les cares d'estranyesa es corresponen amb la magnitud del cas: l'Hospitalet no ha comunicat qui substituirà el sancionat Jordi Gibert a la banqueta i es decideix per un observador, desconegut per tothom.

Jordi Canals va dirigir l'equip riberenc durant els noranta minuts contra el Barça B i ho farà en els partits que queden fins a final de curs a causa de la sanció de Gibert.

La calma i el seny amb què el nou president, Santi Ballesté, es va presentar en l'inici de temporada ha desembocat en un seguit de decisions esportives inexplicables a causa de les derrotes. L'Hospitalet navega a la deriva de la classificació, en zona de descens, però ho fa enmig d'un desgavell continu des que el director esportiu, Jonathan Risueño, va decidir destituir l'entrenador Ismael García quan l'equip estava fora de la zona de descens (quinzè, 30 punts) en la jornada 27. A partir d'aquí, la decisió de no contractar un nou entrenador i deixar Jordi Gibert (ajudant de Garcia) amb Risueño manant a l'ombra, no només ha empitjorat el rendiment de l'equip (19è, 34 punts), sinó també la imatge. Sense anar més lluny, dissabte passat, amb la sanció de Gibert per tres partits, va aparèixer assegut a la banqueta Jordi Canals, membre de l'staff (observador) que no s'hi havia assegut en cap partit.

“Amb la sanció, havíem de decidir a qui posàvem a i ens hem decidit per Jordi Canals”, va manifestar en la roda de premsa Gibert: “Entenc que hagi pogut generar estranyesa, però dins del cos tècnic el coneixem perquè és observador nostre des de principi de temporada.” Canals disposa del carnet d'entrenador nacional. “Aquesta era una opció o decantar-nos per l'entrenador de porters, però ens hem decidit per Canals.” Al final del partit. i després de l'empat contra el líder (2-2), les abraçades es van succeir entre el secretari tècnic, Jonathan Risueño; l'entrenador Jordi Gibert, i el mateix Canals. El partit havia acabat amb final feliç (2-2) mentre a la grada local tothom continuava preguntant-se qui era aquell entrenador, de camisa rosa llampant i pantalons de pinça, que havia dirigit el seu equip.