Els carrils, un solemne maldecap

ELS CARRILERS NATS El canvi de sistema no seria tampoc una solució, perquè també faltaria un lateral esquerre

ELS PLANS C LA VIA DEL PERALADA Jugar-se-la amb Mojica, en alerta per una possible recaiguda, podria sortir molt car

PABLO MAFFEO Es va perdre el partit contra l'UCAM i es perdrà el del Lugo i també el de l'Osca, la setmana vinent. En condicions normals hauria pogut jugar a l'Anxo Carro, però va cometre un pecat de joventut –aplaudir l'àrbitre després que l'expulsés injustament a Tenerife– que va costar molt car, a ell, però sobretot a l'equip.

ALTERNATIVES DINS LA PLANTILLA PABLO MARÍ Per la seva condició de defensa i esquerrà és una de les cartes a jugar per Machín, tot i que les característiques de l'exjugador del Nàstic no són les més adequades per al carril. Marí ha tingut ben poca participació aquest curs (8 partits).

CRISTIAN HERRERA El tècnic ha utilitzat puntualment el davanter com a carriler, però normalment ha estat un recurs en els últims minuts i en partits en què l'equip necessitava arriscar per remuntar. Si juga a Lugo, Herrera podria patir defensivament.

ELS ESQUERRANS Àlex Granell, Juan Cámara i Felipe Sanchón són esquerrans, però seria desubicar-los molt de la seva demarcació natural situar-los al carril. Com Herrera, són candidats a passar-ho malament en defensa si algun d'ells és l'escollit.

EL DIBUIX NO PERILLA La sacsejada màxima podria ser posar Cifu a l'esquerra i situar Ramalho a la dreta

MÀXIM RISC Sergi Álamo, David Serrano i Chele són les alternatives que Machín té al filial. Álamo fa un mes i mig que competeix, però no s'ha tornat a entrenar amb la primera plantilla del Girona. Serrano ja ha debutat a segona A (el curs passat), però arrossega problemes físics. Chele ha jugat en la copa Catalunya. A favor seu tenen l'encaix en la demarcació.

CIFU L'únic dels carrilers nats que té Machín a la plantilla i que està a disposició del tècnic. Titular indiscutible fa dues temporades –amb Juncà a l'altre carril–, ha perdut molt de protagonisme en la seva etapa al club de Montilivi. Dels últims 12 partits només ha jugat 13 minuts a Oviedo amb el partit decidit (2-0).

ADAY El comitè de competició va desestimar ahir les al·legacions del Girona per Aday i el club ja no anirà al comitè d'apel·lació, convençut que hi ha poques possibilitats que hi hagi canvi en el veredicte i que seria perdre el temps. El futbolista va ser expulsat per dues grogues en el partit de dissabte contra l'UCAM.

SEBAS CORIS Una mala caiguda després d'una entrada d'un jugador de l'UCAM ha precipitat el seu adeu a la temporada. Juntament amb Aday, era un dels comodins que tant podia jugar per la dreta com per l'esquerra. Tanca el curs 2016/17 amb 27 partits (1.331 minuts), un gol (contra el Valladolid) i una groga.