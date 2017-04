Alegria en la tristor

“M'agradapredicar amb l'exemple, i és difícil ser exigent amb un company quan no et pots ni moure”, confessa Mechi

Quan arribi l'estiu, de ben segur que Víctor Negro, Mechi, mirarà de girar full d'una temporada per oblidar. No només per la situació del seu equip, el Júpiter, condemnat gairebé ja al descens a primera catalana, sinó també per la seva situació personal, després d'un curs marcat per les lesions. Una fasciïtis plantar li ha fet la guitza des del novembre i des d'aleshores només ha pogut disputar vint minuts amb el seu equip: “Ho he provat tot, tots els tractaments possibles. He recaigut tres vegades i he entrenat coix i per culpa d'això he tingut problemes de maluc i d'esquena”, lamenta amargament el futbolista grisgrana.

El malson, però, va viure una petita pausa a Palamós, on el capità del Júpiter va viure una alegria ben merescuda, gràcies a sis minuts molt ben aprofitats: Mechi va tocar dues pilotes i va fer la diana de la victòria barcelonina. Un gol que, si més no, permet al Júpiter seguir somiant. “El primer que vaig pensar és que encara tenim possibilitats i que lluitarem fins al final”, explica el migcampista, que se'n va anar directament a celebrar-ho amb els aficionats presents al municipal de Palamós per agrair-los la fidelitat. “Quan estàs tant de temps lesionat o entrenant-te amb molèsties i veus els companys treballar sense poder entrar en les convocatòries és molt dur. Tenia moltes ganes de tornar a jugar i fer-ho amb gol va ser el retorn somiat”, narra el capità dels de la Verneda, que ha viscut aquests més de cinc mesos amb frustració: “He patit molt, però és que no hi podia fer res més. A mi m'agrada predicar amb l'exemple. No soc una persona de paraules; soc més d'actuar. I així, és difícil exigir a un company si jo no em puc ni moure.”

Tot i l'alegria, però, la situació del Júpiter no ha canviat gaire. Els de la Verneda van salvar un primer match ball, però la salvació segueix sent “gairebé un miracle”. “Sigui com sigui, lluitarem fins al final. Contra el Sabadell B tenim una altra final i anirem a mort”, assegura el polivalent futbolista del Júpiter, que diumenge se la juga contra el filial arlequinat en un duel que podria condemnar el perdedor al descens matemàtic. Almenys, però, tot i que les molèsties encara no han desaparegut del tot, Mechi ha vist la llum al final del túnel.