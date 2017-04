“Això és casa meva, dir adeu no és fàcil”

El Prat i Toni Texeira han estat fins ara dos conceptes inseparables. Quan es parlava d'un, la ment remetia inconscientment a l'altre. El porter i el club s'han fet grans de bracet i han viscut plegats la millor etapa de la història de l'entitat. Quan acabi la temporada, però, caldrà fer un esforç, perquè el vincle s'haurà acabat. Així ho va anunciar ahir el porter i capità potablava. Va ser una sorpresa, però la decisió de marxar després de dotze anys a l'equip ha estat meditada. “Ho dic ara perquè queda un partit al Sagnier i volia que la gent ho sabés amb temps, per acomiadar-me de casa meva tal com l'afició es mereix”, explicava ahir el porter pratenc, de 30 anys, al qual marxar li costarà. “Després de tants anys no es fa fàcil prendre una decisió com aquesta, però hi he reflexionat molt i fa uns quants mesos que ho tenia clar. No he dit res perquè no era el moment i amb l'equip estem lluitant per salvar-nos, que és la cosa més important ara mateix”, afirma.

Toni Texeira, que no detalla encara el perquè de la decisió ja que està centrat en la lluita per la permanència i no vol generar interferències, explica que és una qüestió de sensacions personals: “Enguany he sentit que aquesta etapa tan llarga s'acabava, i això és una cosa que em va sobtar, perquè no m'havia passat mai abans.” El porter també deixa clar que no marxa perquè tingui cap oferta, i remarca el valor sentimental del club: “El Prat és casa meva i l'equip de la meva ciutat. Marxo del meu entorn i això no és fàcil, perquè aquí hi he passat la meitat de la meva vida. Em coneixen des de petit...”

Icona de l'època d'or