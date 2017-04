Ni el Nàstic es confiarà per la seva tendència positiva dels últims mesos, ni el Reus sortirà cohibit per la mala ratxa actual. Dos dels pesos pesants de les dues plantilles, el porter grana Manolo Reina i el migcampista roig-i-negre Aritz López Garai, es van trobar ahir a la gespa del Nou Estadi, escenari del derbi de dilluns, i van coincidir a afirmar que les dinàmiques amb què els dos equips arriben al duel tindran molt poca importància. “És un partit a banda de tot, molt especial”, va afirmar López Garai, convençut que el Reus, tot i que últimament li costa guanyar”, competirà com ho ha fet sempre i té possibilitat d'endur-se els tres punts, malgrat elogiar la “gran segona volta” del rival. Reina, que diu que el Reus “és molt rocós”, també és optimista pel que fa a les possibilitats del seu equip i admet cert ànim de revenja per l'1-0 de l'anada. Amb els dos equips a prop de la zona de descens, cap dels dos signa l'empat.