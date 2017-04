“L'eufòria la convertim en confiança i responsabilitat”

Després de mesos i mesos de trajectòria irregular, el Terrassa ha encadenat cinc victòries que l'han situat quart. El club egarenc, que encadena projectes ambiciosos sense el desenllaç de l'ascens, espera enguany aconseguir aquesta fita tan anhelada. Amb aquesta idea va incorporar l'octubre passat Agustín Vacas (el Prat de Llobregat, 18/11/1972), exjugador vermell que ja sap el que és pujar a segona B. Ho va fer fa cinc anys amb el Prat i ara hi vol tornar.

Després de mesos fora del ‘play-off', hi han tornat encadenant cinc triomfs. Com està l'equip?

Molt bé, sobretot pel que fa a moral i confiança. Pel que fa a joc, fem les coses d'una manera similar des que vaig arribar, i ara ens estan acompanyant els resultats. La seguretat defensiva de l'equip ens ha permès encadenar quatre o cinc victòries, que era un dels objectius i és clau en un equip amb ambicions.

Han buscat la regularitat tot l'any i sembla que l'han trobat en el millor moment, quan s'està decidint tot.

Sí, arriba en el moment oportú. Hem estat oscil·lant a prop de la part alta durant moltes setmanes, però sempre hem dit que l'important és estar entre els quatre primers en l'última jornada. Ara tant de bo hi donem continuïtat fins al final.

Li toca contenir eufòries?

Entenem que l'afició estigui eufòrica veient que el play-off és a prop, però de portes cap endins convertim aquesta eufòria en confiança, responsabilitat i concentració. No volem deixar que l'objectiu marcat des del principi ens sobrepassi en aquests partits que ara venen.

En tot cas, arribar en dinàmica ascendent és un bon senyal.

Això de les dinàmiques és una de les coses que els tècnics no estudiem en el curset d'entrenadors i que, fins que no et passen, no te les creus. Existeixen i si són positives van bé, perquè el futbolista s'atreveix a fer més coses.

Són quarts i tenen molt a l'abast jugar la fase d'ascens. Ha tret la calculadora?

I tant! I tot i que ho pugui semblar, no depenem del tot de nosaltres mateixos, ja que un triple empat amb el Vilafranca i el Sant Andreu ens deixaria fora.

El que és clar, en tot cas, és que serà cosa de tres. Fa poques jornades no ho semblava...

Sí, durant bona part de la temporada feia la sensació que érem uns quants que lluitaríem amb l'Ascó per la quarta posició, però la cosa ha canviat i som tres equips amb dos llocs per adjudicar. Així és millor per a nosaltres, perquè hem passat de tenir una posició a l'abast a tenir-ne dues.

S'enfronten al Figueres, la Pobla i el Cerdanyola. Els dos primers no s'hi juguen res, i el tercer és possible que al final tampoc. Sembla un bon calendari...

Això de no jugar-s'hi res té sempre una doble lectura, perquè molts futbolistes estan més alliberats i juguen millor. A més a més, tothom vol acabar bé la temporada, sabent que el rendiment que tinguin ara pot marcar el seu futur.

Tenen dos partits a domicili, on per fi han encadenat dues victòries. Com s'explica que els costés tant guanyar com a visitants?

En el nostre cas concret, s'ha de tenir en compte la diferència de dimensions entre jugar a casa i jugar a fora. A més a més, el que és ideal per a un entrenador és haver treballat alguns aspectes tàctics des del principi, i jo no vaig poder fer la pretemporada. Calia una mica de marge per fer la nostra feina i ha costat, però ara n'hem recollit els fruits.

Fent retrospectiva, vostè va arribar al Terrassa a l'octubre. Pot semblar un regal, però aquí hi ha una exigència crònica i això té els seus riscos, no creu?

Aquí vaig jugar segurament les meves millors cinc temporades com a futbolista, així que el fet que el Terrassa pensés en mi va ser una gran alegria. És un club que fa anys que té urgències per recuperar una certa categoria des del punt de vista esportiu, però també és cert que, des del punt de vista econòmic, aquest no és el Terrassa de fa deu anys. Hi ha una diferència abismal quant al pressupost. Això s'ha de fer entendre a tothom, perquè no és fàcil de gestionar. En tot cas, la gent que hi ha ara treballa molt bé i ha estabilitzat l'entitat a tots els nivells.

Aquestes urgències cròniques no han estat una llosa?

Sí, no ajuden. Quan hi ha una pressió absoluta, en què el mínim error genera dubtes i nervis, les coses es compliquen. Ara hi ha més estabilitat al club, i això és el que fa que les coses vagin sortint bé. Això no t'assegura pujar enguany, que tant de bo que ho aconseguim, però treballant així l'ascens acabarà arribant tard o d'hora.

Fa cinc anys va pujar a segona B amb el Prat. Hi veu paral·lelismes entre aquell equip i el Terrassa?

Són contextos diferents. D'entrada, els pressupostos no tenen res a veure. Al Prat tan sols fer el play-off ja era collonut i vam ser campions. A més a més, vam aconseguir un ascens històric en la primera eliminatòria. Allà no hi havia al darrere la necessitat de pujar que hi ha aquí, ja que el Terrassa és un projecte que està fet pensant en l'ascens. En aquests aspectes, doncs, no hi ha paral·lelismes. On n'hi ha és en l'aspecte esportiu. Els dos conjunts són sòlids, sobretot defensivament. Més enllà d'això, també s'assemblen pel fet de ser un bloc amb una idea clara del que es vol jugar, com s'ha de treballar amb les alternatives en funció del rival, del camp en què es juga o de l'estat físic de la gent...