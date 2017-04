Trencadissa a Nou Barris

Degut als fets que van ocórrer ahir [per dijous] a l'entrenament del primer equip de la Muntanyesa amb part de l'afició, els jugadors del primer equip que firmem a sota volem manifestar i deixar ben clar que:1. No hem tingut res a veure amb el contingut ni les formes amb què s'ha dut a terme l'acomiadament de l'entrenador, Antonio Escudero, i molt menys amb la imposició de reposició del càrrec per part dels nous entrenadors.2. Per sobre de tot hi ha l'entitat que amb tanta força hem defensat aquesta temporada, encara que no ens hagin acompanyat els resultats. Per aquesta raó, defensarem fins al final els valors que acompanyen la samarreta de la Muntanyesa: el compromís, la solidaritat, la companyonia, la humilitat i la sinceritat, valors totalment trepitjats amb els fets que han ocorregut aquesta setmana i que, pels nostres principis, no podem acceptar.3. Mentre duguem l'escut de la Muntanyesa al pit, hi deixarem la pell en cada pilota per aconseguir superar aquesta situació. Per l'entitat, pels nostres companys i, sobretot, per l'afició que ens ha animat i ajudat setmana rere setmana.4. La nostra disconformitat va estretament lligada a la no acceptació d'uns líders imposats, que durant tota la temporada no han exercit com a tal, sinó que, ans al contrari, han potenciat que s'hagi arribat a aquesta situació.5. No podem acceptar de cap manera les declaracions del secretari tècnic en els mitjans de comunicació, culpant tota la plantilla d'un tripijoc que ha liderat ell mateix i els dos nous entrenadors per fer fora l'anterior tècnic.6. Manifestem que la plantilla ha suportat actes d'indisciplina, faltes de compromís amb el club i els companys, i falta d'actitud en els entrenaments per part de les persones imposades per liderar l'equip.Rubén Giménez, Oriol Escabrós, Alberto García, Daniel Sánchez, Eduard Domingo, David Payán, Joel Martínez, Diego Fernández i Carles Montoro.