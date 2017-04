Guants amb garantia

Si el Nàstic i el Reus van aconseguir un punt en els partits de l'última jornada va ser, en part, gràcies als seus porters. Manolo Reina va ser el millor dels grana a Getafe i va fer unes quantes intervencions de mèrit, sobretot davant les rematades de Jorge Molina. A Reus, Edgar Badia no va tenir gaire feina contra l'Alcorcón, però en l'últim minut es va haver de lluir dues vegades seguides per desviar les perilloses rematades de David Rodríguez i de Pablo Pérez. Els bons partits dels dos porters el cap de setmana passat no són, ni de bon tros, aïllats, ja que tots dos han estat clau aquest curs en el rendiment dels seus equips, i esperen mantenir el bon nivell en el duel de dilluns entre els seus equips.

La temporada va començar malament per a Manolo Reina. Es va trencar el peroné de la cama dreta pocs dies abans del primer partit de lliga i va estar més de tres mesos de baixa. A principis de desembre ja estava recuperat, però no va debutar en la lliga fins al primer partit amb Juan Merino, el 8 de gener. El nou tècnic, conscient de la dificultat del repte que tenia al davant, va optar per l'experiència de Reina en comptes de la joventut de Dimitrievski, i l'andalús ho ha jugat tot fins ara. Reina, a més d'aturades importants, aporta caràcter, ofici i jerarquia a la rereguarda grana. Amb 32 anys, el de Villanueva del Trabuco viu la quarta temporada al Nàstic, amb el qual ha jugat quatre derbis contra el Reus, tots a segona divisió B, amb tres victòries dels grana i un empat. El partit de la primera volta d'aquesta temporada, lògicament, se'l va perdre per lesió.

Edgar Badia és una de les sensacions del Reus. Amb 25 anys viu la temporada de la seva consolidació com a porter de nivell. Tot i que debuta a segona A i que el seu competidor per la titularitat és l'experimentat Jordi Codina, Edgar ha disputat tots els minuts dels 35 partits de lliga, en què només ha rebut 25 gols. A més de beneficiar-se d'un sistema defensiu molt treballat, el porter barceloní s'ha mostrar regular i complet, destacant sobretot per les aturades sota els pals. Edgar Badia va arribar al Reus el gener del 2014 i ha viscut quatre derbis, amb tres derrotes a segona B i una victòria, la del duel de la primera volta.