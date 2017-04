Campió, amb mà de ferro

Feia temps que el grup tercer de la segona B no tenia un campió que hagi dominat la competició com el Barça B aquesta temporada. Els blaugrana, tal com han fet el Reus, el Nàstic, el Llagostera o l'Hospitalet els quatre últims anys, acabaran la lliga en la primera posició i disposaran de la doble oportunitat que permet acabar en la primera posició. Ahir, els blaugrana ho van certificar matemàticament vencent el Prat en un partit que va ser un mirall del curs: el Barça B ha estat un campió sense floritures i amb pragmatisme. La contundència a les àrees de la qual l'equip de Gerard va fer gala ahir i en les 35 jornades restants, ha escurçat el camí cap a la primera posició. Però, a més, ho ha fet superant el sostre de punts dels últims tres campions (73 punts) i apropant-se al sostre històric del grup 3 del Llevant (95/96, 82 punts).

Una vegada més, el Barça B va solucionar el partit en els últims metres. No va deixar que el Prat s'apropés a l'àrea de Varo amb assiduïtat i va colpejar en el primer moment. El matx, això sí, va estar condicionat des del principi i fins al final pel grapat de baixes (cinc per sanció) amb què arribaven els potablava i que s'allargaran les properes jornades: ahir també van caure lesionats Fran Piera, Padilla i va ser expulsat Pluvins.

Amb tot, el Barça va encarrilar el partit de seguida i no va permetre que el pla dels potablava s'executés al cent per cent. Una combinació per l'esquerra va arribar als peus de Palencia, que va xutar tan malament que Gumbau va aprofitar la pilota morta dins l'àrea per superar Texeira. Mentre que Dólera buscava un partit llarg, en què el Barça patís el transcurs dels minuts com li va passar a l'Hospitalet, els de Gerard López hi van posar remei amb la primera diana en el minut 3. Tot i això, el Prat va continuar amb la seva voluntat i va congelar el partit ben posat al darrere i sense fissures. Els blaugrana només van disposar d'una falta de Gumbau (18') que va sortir massa alta mentre que, això sí, no deixava que el Prat portés perill a la seva porteria. Les llargues conduccions per activar les transicions no anaven enlloc.

El Prat, però, va tenir l'ocasió d'empatar per mitjà dels errors blaugrana ja que el central blaugrana Martínez (21') es va estar a punt d'introduir la pilota a la pròpia porteria en un servei de cantonada i, posteriorment, Varo i la defensa es van fer un embolic en una cessió a l'àrea (29') que per poc no acaba amb gol de Fran Piera.