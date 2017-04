No fan els deures

El Llagostera tenia ahir una bona oportunitat per segellar matemàticament la permanència, però no la va aprofitar, ja que el conjunt dirigit per Oriol Alsina va caure a casa contra el Lleida (0-1). Els llagosterencs, que ara hauran d'esperar a saber els resultats d'avui –el Llagostera estarà del tot salvat si ni l'Espanyol B ni el Llevant B guanyen–, no van poder capgirar el gol inicial de Nierga (11'), que va acabar donant els tres punts a un Lleida que no es dona per vençut en la lluita per entrar al play-off d'ascens.

El Llagostera va començar el partit amb força i amb una pressió alta de bon començament. Fruit d'això, va arribar la primera oportunitat clara dels locals, quan Manel va rematar de cap una bona centrada de Pitu que Campos va aturar providencialment. El Lleida, en canvi, va marcar en la primera ocasió que va tenir, un gol en el minut 11, obra de Marc Nierga, que va aprofitar el refús de Moragón a una rematada prèvia de Rubio per definir a porteria buida.

Quedava molt partit, però la patacada va ser forta, i al Llagostera li va costar reaccionar, mentre que els de Gustavo Siviero es trobaven cada vegada més còmodes damunt del terreny de joc. Casares va tenir el 0-2 a tocar amb una forta rematada amb la cama esquerra des de dins l'àrea, en una etapa del partit en què el domini era totalment visitant. Tot i així, Manel va tenir una bona ocasió quan es va quedar sol davant Campos, però en lloc de xutar va preferir driblar el porter i l'acció posterior va acabar en no res. Llavors va tornar a aparèixer Casares, ahir un malson, amb una espectacular volea que va fer lluir Moragón, a qui cada cop se li girava més feina. Abans del descans, va ser el Llagostera el que hauria pogut marcar, amb una doble rematada de Pitu i Rafa Jordà que no va entrar per ben poc, i així es va arribar a la mitja part, amb un 0-1 en el marcador que ho deixava tot obert, però que obligava el Llagostera a reaccionar.

Estèrils en atac