Espavilar-se o angoixar-se

L'única incògnita que s'havia de resoldre ahir era quin seria el descartat que no pujaria a l'avió per motius tècnics. El damnificat va ser Felipe Sanchón, que curiosament va tenir tot just dissabte passat els seus primers minuts aquest curs, en la jornada 34. Els altres cinc futbolistes que no van viatjar fins a terres gallegues van ser el central Richy (es passarà tota la temporada en blanc) i quatre carrilers (els lesionats Mojica i Coris, i els sancionats Aday i Maffeo). Tot i que les proves no van revelar cap lesió, estava cantat que el colombià no viatjaria després de no haver trepitjat ni un dia la gespa en els entrenaments. “Una cosa són els resultats mèdics i una altra, les sensacions del jugador, que no són positives. I per competir necessitem tots els futbolistes al 100%”, va comentar Pablo Machín, que confia a poder disposar de la millor versió de Mojica en les sis últimes setmanes de lliga. Tota la resta d'incògnites que hi havia es resoldran avui quan transcendeixin els onze jugadors a qui el tècnic del Girona confiarà la titularitat. Menys a la porteria (Bounou té tots els números) i a l'eix de la defensa (Kiko Olivas, Alcalá i Juanpe), tota la resta està obert, sobretot els integrants dels carrils (Cifu i un altre, que podria ser Ramalho, malgrat que això implicarà que l'andalús passi a ocupar la banda esquerra) i els jugadors del mig del camp. Si Machín juga amb dos puntes (sembla que sortirà amb Sandaza i Longo), hi haurà cinc futbolistes per tres llocs a la medul·lar (Pere Pons, Granell, Portu, Borja García i Rubén Alcaraz) i, si optés per jugar amb un sol davanter, hi hauria un lloc més per als centrecampistes. “Juguem amb qui juguem, el que importa és que l'equip estigui equilibrat. Si ens centrem només a defensar o a atacar, estarem minvats. En el punt mitjà hi ha la virtut”, va comentar Machín, que ahir va entrenar l'equip a porta tancada.