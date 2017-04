El Girona obté un triomf de molt valor a Lugo (1-2)

El Girona ha fet un cop d'autoritat a Lugo, on ha aconseguit un triomf revitalitzant (1-2). Els gironins han marcat els dos gols aviat, en un partit que se li ha complicat en el temps afegit, per un penal d'Alcalá transformat per Joselu. El Girona ha sabut resistir i manté l'avantatge de set punts respecte el tercer classificat, ara el Getafe, abans d'afrontar les sis últimes jornades.

Pressionat per les victòries del Getafe i el Cadis, el Girona ha marcat un cop d'autoritat de seguida, perquè tot just s'havia consumit un minut i ja manava en el marcador. Pere Pons ha recuperat una pilota, ha progressat i ha buscat Portu dins l'àrea. El central local Carlos Hernández l'ha volgut tallar, i ha batut el seu porter. El començament ha estat immillorable per al Girona, que ha marcat el 0-2 gràcies a un penal provocat i transformat per Samuele Longo (17').

El Lugo ha tingut alguna aproximació, sobretot una rematada d'Iriome, però els gironins han estat força tranquils durant la primera meitat, que ha acabat amb dues ocasions clares a l'àrea local. Ramalho, des de dins l'àrea, ha estat a punt de fer el 0-3 amb una rematada de cap, després d'una falta executada per Rubén Alcaraz. I Longo, amb una acció espectacular, també ho ha provat.

Sandaza, Longo i Portu han col·leccionat ocasions clares per fer el 0-3 al començament de la segona part. Caballero no ha arribat per ben poc a una centrada de Joselu (63'), i Pita ha fet un xut ras al lateral de la xarxa (65'). El Lugo, però, no ha acabat d'intimidar els gironins. Fins que, en el minut 88, l'àrbitre ha castigat unes mans d'Alcalá amb penal i la segona groga. Joselu ha marcat i ha deixat els cinc minuts de temps afegit oberts de bat a bat. De tota manera, el Girona ha gestionat bé l'afegit, en què fins i tot Cristian Herreraha pogut marcar l'1-3, i ha assegurat el triomf.