Un derbi sota pressió

El Nàstic i el Reus afronten aquesta tarda al Nou Estadi un derbi amb tots els al·licients. A la rivalitat històrica, i al fet de coincidir aquesta temporada per primera vegada en la història en el futbol professional, s'uneix la transcendència dels punts en la lluita per evitar el descens. Després dels resultats de la jornada –el duel del Nou Estadi és el que la tanca–, el Nàstic està provisionalment en zona de descens, i el Reus només té un punt de marge. Per tant, la victòria es fa imprescindible per als dos equips. A més, qui guanyi deixarà molt tocat el rival històric.

Per estadístiques i trajectòria, el Nàstic arriba una mica millor al duel. L'equip grana, després de passar-se bona part de la temporada cuer, ha reaccionat en els últims mesos. Un pèl irregular, la victòria clara en l'anterior partit a casa, contra el Mirandés (4-1), i l'empat de la setmana passada a Getafe (1-1) l'han reactivat. El Reus, per la seva banda, està seguint des de finals de la primera volta una trajectòria descendent que l'ha portat a lluitar, en la recta final de la temporada, per la permanència, que, de fet, ja era el seu objectiu inicial. És la falta de gol el que condemna l'equip de Natxo González al patiment, ja que encadena cinc partits sense marcar. La setmana passada no va passar del 0-0 a casa contra l'Alcorcón.

El Nàstic no pot comptar amb els lesionats Madinda, Djetei, Cordero i Ferran Giner, però recuperar Luismi i Manu Barreiro, a més de Zahibo, sancionat en l'últim partit. El Reus, per la seva banda, no té baixes i manté els dubtes d'Atienza i Ángel, amb molèsties.

El Nou Estadi, ple

Un dels punts forts del Nàstic en el partit d'avui serà l'ambient del Nou Estadi, ja que s'han exhaurit totes les entrades posades a la venda. Amb una part de la graderia superior coberta per publicitat, la capacitat de les graderies per al partit d'avui serà d'uns 12.400 seients, que en principi quedaran coberts, sempre que tots els abonats grana acudeixin al partit. També hi haurà al voltant de 350 aficionats visitants.