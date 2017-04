El Girona de les urpades

El primer dia en moltes setmanes que el Girona començava a notar l'alè dels perseguidors al clatell, l'equip de Machín va rescatar una de les seves millors versions i va sumar una victòria que, si no val mig ascens, s'hi acosta molt. Segur que el Getafe i el Cadis duien posada la samarreta del Lugo esperant que el Girona s'entrebanqués, però se'n van quedar amb les ganes i, possiblement, fins i tot un pèl deprimits veient com s'ha tornat a encarir la segona plaça, que des de fa temps té el mateix amo. Tot al contrari que els gironins, que van sortir de l'Anxo Carro regenerats i més convençuts que mai que l'ascens a primera divisió no s'escaparà. Més que els set punts de marge quan només en queden divuit per posar-se en joc (l'avantatge és majúscul) va ser la sensació que l'equip va tornar a acostar-se a aquell Girona intens en la pressió, solidari en l'esforç i dominador de les àrees. Però també hi ha aspectes a corregir, perquè un penal absurd d'Alcalá hauria pogut engegar tot el treball a rodar. I si ahir l'equip hagués encaixat el 2-2 en l'afegit, ni la selecció dels millors psiquiatres hauria aconseguit aixecar els ànims a can Montilivi.

L'inici somiat

No pot queixar-se el Girona de la direcció que va prendre el partit només de començar. Sense temps ni tan sols d'haver trepitjat l'àrea, el Lugo es va fer el 0-1, que va ser una descàrrega de tensió brutal per als visitants, pressionats per primera vegada en moltes jornades per les victòries d'alguns dels rivals directes. Però el guió va dibuixar un segon episodi igual de productiu, que va ser el 0-2, un penal provocat i transformat per Samuele Longo. En un quart d'hora mal comptat, dues urpades del Girona van deixar absolutament grogui el Lugo, que no en feia prou amb un empat per presentar la candidatura al play-off. I la victòria estava a una distància molt gran (tres gols) per creure-hi, tot i que tenien el mirall del Tenerife. Els locals, a més, no es van trobar gens còmodes sobre la gespa per la gran pressió que va exercir el Girona, començant per Longo i Sandaza però amb una implicació màxima de tot el col·lectiu. Portu, incansable, va ser l'enllaç entre els dos puntes i Pere Pons i Rubén Alcaraz: el gironí va tornar a estar a un nivell molt alt i el barceloní va reivindicar-se una vegada més llegint adequadament el que havia de fer en cada moment. I la solució a un dels grans maldecaps de la setmana (els carrils) va ser posar Ramalho a la dreta i Cifu a cama canviada. Tots dos van tancar bé files en defensa i es van deixar veure en atac, sobretot l'andalús. El Girona no va saber rematar la feina. Va lligar de peus i mans el Lugo, que no va poder fabricar espais per on fer mal. Però li va faltar clavar el cop de gràcia. I això que li van sobrar ocasions per fer el 0-3. En l'afegit de la primera part en va tenir dues per arribar al descans amb la feina feta. Pitjor van ser les quatre que va fallar en els primers minuts de la represa, en què la superioritat va ser absoluta i el Lugo va estar molt a prop de la rendició.

Patiments sobrers

Perdonar reiteradament el tercer gol va acabar donant vida al Lugo, que només necessitava un gol per posar-se en el partit i per posar la por al cos als gironins. Els locals, amb Caballero a la gespa des del minut 1 de la segona part, van tenir alguns uis i ais per fer l'1-2, però no van passar d'aquí. El rellotge semblava córrer ja definitivament a favor del Girona, que després d'haver sortit indemne de la fase de major domini local (entre els minuts 60 i 80) tenia el partit totalment sota control i també la possessió, amb Granell, Borja García i companyia associant-se en curt i fent córrer els jugadors rivals darrere la pilota. Només era qüestió d'esperar el xiulet final, però unes mans d'Alcalá haurien pogut ser l'inici de la fi. L'acció, evitable, li va costar al Girona l'expulsió del central i un penal que Joselu va transformar en l'1-2. I els 5 minuts de postres també van ser una llosa que va caure a plom damunt els visitants. El Girona es va haver de reactivar per no perdre bous i esquelles. Això sí, va gestionar de meravella l'afegit, en què va deixar el Lugo sense ocasions. Però sense aquest lapsus, el triomf hauria estat més tranquil i i el central hauria pogut jugar contra l'Osca.

MINUT A MINUT:

1' 0-1. Pere Pons progressa amb la pilota enganxada als peus i quan s'endinsa a l'àrea intenta una passada per a Portu que és tallada per Carlos Hernández, amb tanta mala sort per al seu equip que s'introdueix la pilota a la seva pròpia porteria..

12' Centrada des de l'extrem dret d'Iriome a la qual no arriba Fede Vico amb el cap i la pilota es passeja per l'àrea visitant sense que ningú la remati.

17' 0-2. Portu filtra una pilota a l'àrea del Lugo per a Longo, que amenaça de xutar però finalment opta per driblar Djalo, que l'escombra i li fa falta a dins l'àrea. El mateix Longo transforma el penal amb un xut potent que acaba entrant, tot i que Roberto Fernández arriba a tocar la pilota.

20' Bona acció individual de Fede Vico pel costat esquerre i la seva centrada, perillosíssima, la remata Iriome a fora des de l'àrea petita després d'anticipar-se a Juanpe quan ja es cantava el gol. L'esfèrica s'escapa per menys d'un pam a l'esquerra de Bounou.

22' Falta indirecta a uns cinc metres de la frontal que Alcaraz toca en curt per a Alcalá i la canonada del central acaba a córner després que la pilota toqui en un jugador de la tanca defensiva del Lugo.

23' Cifu remata de primeres una pilota solta a la frontal després del córner, però un defensa tapa bé la rematada i l'acció acaba altre cop en servei de cantonada a favor del Girona.

38' Centrada d'Iriome des de l'extrem dret que s'enverina i Bounou ha de posar-hi la mà i enviar-la a córner per evitar mals majors.

43' Centrada cargolada de Djalo i rematada massa forçada d'Iriome al lateral de les xarxes.

45+1' Alcaraz penja una falta a l'àrea i Ramalho salta i amb tota la porteria per a ell envia la pilota de cap un pam per damunt del travesser.

45+2' Control espectacular a dins l'àrea de Longo després d'una bona centrada de Cifu, però la rematada final de l'italià sense deixar botar la pilota s'estavella al lateral de les xarxes de la porteria de Roberto Fernández.

46' Kravets arriba amb la pilota controlada a l'extrem esquerre i la seva centrada la remata amb la planxa del peu i també amb falta Pablo Caballero, que va ensenyar la llesca a Juanpe. Tot i que la pilota es va perdre a córner, l'àrbitre va sancionar la falta del davanter local.

49' Sandaza se'n va amb una bicicleta de Carlos Hernández, que li fa un possible penal, però l'àrbitre deixa seguir la jugada després de veure que el davanter hi va posar més pa que formatge.

50' Pere Pons roba una pilota, la fa arribar a Portu i aquest de primeres a Sandaza, que amb tota la porteria per a ell no connecta bé la pilota i l'envia als núvols.

52' Ramalho posa una pilota interior per a Longo, però el davanter del Girona remata al cos del porter quan el 0-3 semblava clar.

52' Portu rep una pilota a dins l'àrea, es fa un espai buscant angle de tir i la seva rematada amb la cama dreta es perd a fora fregant el pal esquerre de la porteria de Roberto Fernández.

57' El Girona no aprofita un contraatac amb superioritat amb intervenció de Portu, Longo i Pere Pons. Amb el partit trencat, l'acció acaba amb un contraatac del Lugo a l'altra porteria, també sense conseqüències.

62' Damià posa una pilota a dins l'àrea per Joselu i la centrada d'aquest a l'àrea petita no la remata de miracle Pablo Caballero, que acaba ell a dins les xarxes.

64' Pita prova el xut des de la frontal després d'haver fet la paret amb Joselu i la pilota es perd molt arran de pal, al lateral de les xarxes.

72' Centrada d'Iriome que es passeja per l'àrea petita sense que cap defensa del Girona la rebutgi ni cap davanter del Lugo la remati.

74' Xut des de molt lluny de Sandaza que es perd un metre a l'esquerra de la porteria local.

80' Alcaraz rep de Sandaza i prova de sorprendre Roberto Fernández amb un xut sec i arran de pal, però el porter local veu bé les intencions i atura l'esfèrica damunt la línia de gol.

83' Ara és el Lugo qui reclama penal per una empenta a Joselu a dins de l'àrea.

89' Alcalá surt al tall a una pilota que es perdia, la toca amb les mans i fa penal. Li costa la segona groga.

90' 1-2. Joselu no perdona des dels onze metres i transforma el penal amb un xut impecable a l'esquerra de Bounou, que es llança a l'altre costat.

93' Granell fa una passada profunda a Cristian Herrera, que arrenca des de camp propi i es planta tot sol davant Roberto Fernández, però la seva mitja vaselina es perd fora per poquíssim.