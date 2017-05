Catalunya triomfant

Després dels dubtes que va generar el nomenament de Gerard López com a tècnic del Barça B a principi de la temporada passada per la seva poca experiència, el tècnic granollerí s'ha sobreposat a les nombroses crítiques, que es van intensificar després de la primera meitat del curs passat. “Aquest títol ha estat gràcies a la feina feta per tots i a la gestió de la plantilla. Enguany hem pogut tenir continuïtat respecte al curs passat, hem pogut fer una plantilla a la meva mida i no m'ha tremolat el pols a l'hora de fer pujar jugadors del juvenil”, reivindica el tècnic blaugrana. “Sí, som el Barça B i tenim una gran plantilla, però tothom que coneix aquest grup sap que guanyar tants partits com hem fet, és molt difícil”, hi afegeix. Tot i això, el tècnic reconeix que la primera posició “no servirà de res” si no es puja.