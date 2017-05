Que els vinguin al darrere

Just quan el col·lapse a Montilivi començava a ser preocupant, amb una sèrie de tres derrotes seguides que no havia experimentat mai a segona A, el Girona ha ofert una versió molt productiva a camp contrari, amb dues victòries i un empat benvingut a Tenerife, que l'han consolidat en la segona posició d'ascens directe a primera divisió. El triomf a Lugo va foragitar els dubtes i l'amenaça del Getafe i el Cadis, i els blanc-i-vermells tenen molt de camí fet. Per primera vegada, l'equip té més punts de marge respecte al tercer classificat (7) que el nombre de jornades que falten (6) per tancar el campionat.

El Girona, que semblava que havia liquidat tots els duels directes, ha vist com se n'hi afegia un, perquè l'Osca el visitarà dissabte amb possibilitats matemàtiques d'atrapar-lo, després de situar-se cinquè, deu punts per sota. Els gironins, aquesta setmana, jugaran abans que els seus dos principals perseguidors, el Getafe i el Cadis, que juguen diumenge. Tant els madrilenys com els andalusos tenen un calendari sense cap més enfrontament directe. Per prendre el segon lloc d'ascens, però, uns i altres haurien de vorejar la perfecció i esperar una davallada dels gironins. A més, els equips que són per sota del Girona –especialment després del cop d'autoritat marcat pels de Machín a Lugo– han de tenir molt present la lluita pel play-off d'ascens, que s'ha encarit amb l'acceleració de l'Osca, que ahir va treure de la zona noble l'Oviedo.

Els primers comptes