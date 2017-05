Més enllà dels 3.000

Sorprenentment, ni Pedro Alcalá ni Pere Pons van jugar ni un sol minut en el debut de lliga del Girona, el 21 d'agost passat al Sánchez Pizjuán contra el Sevilla B (3-3). Nou mesos després, el central i el migcampista han estat els primers jugadors de la plantilla a superar la barrera dels 3.000 minuts. Ho van fer tots dos a Lugo, en un partit que Alcalá no va acabar perquè el van expulsar en l'últim minut i que li suposarà, si no hi ha sorpreses ni contratemps, que Pere Pons el superi dissabte vinent com el futbolista del Girona amb més minuts.

Pablo Machín ja els va posar a l'onze en la segona jornada de lliga. Pedro Alcalá va jugar 28 partits sencers fins que va haver de descansar per acumulació de targetes en la jornada 30 contra el Cadis. El central, que ja ha superat amb escreix els números del curs 2015/16 (2.661 minuts en 32 partits) es perdrà el tercer duel del curs contra l'Osca perquè el Girona ja té clar que no farà al·legacions per les targetes.

Pere Pons ja ha superat els 3.000 minuts per tercera temporada consecutiva. Ho va fer fa dos anys (3.527) i també el passat (3.057). Enguany, a banda del partit del debut de lliga, només es va perdre 28 minuts a Almeria (Machín el va preservar d'una segona groga) i el partit següent, contra el Mallorca, per acumulació d'amonestacions. Dels 34 partits del de Sant Martí Vell, 33 els ha jugat sencers.

El pastís de minuts