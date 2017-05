Ni el desè pot estar tranquil

2a divisió A

Jornada 36

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Lugo 48

36 12 12 12 46 46

Sevilla Atl. 46

36 11 13 12 47 47

Saragossa 46

36 12 10 14 47 47

Numància 45

36 10 15 11 39 44

Reus 45

36 10 15 11 25 25

UCAM Múrcia 44

36 10 14 12 38 44

R. Vallecano 43

36 11 10 15 36 37

Almeria 42

36 11 9 16 39 41

Còrdova 42

36 10 12 14 32 45

Elx 42

36 11 9 16 47 54

Nàstic 41

36 9 14 13 40 46

Alcorcón 37

36 9 10 17 24 40

Mallorca 36

36 7 15 14 34 43

Mirandés 33

36 7 12 17 33 59

No és cap sorpresa que, a sis setmanes d'acabar la lliga, hi hagi moltes coses per resoldre a segona A, una competició habitualment igualada. Aquesta temporada, però, ho és més que mai, sobretot a la zona baixa de la classificació, on els equips lluiten per evitar les quatre places de descens a segona B. El Mirandés, que en l'última jornada va empatar a Còrdova, és l'equip més despenjat, a nou punts de la zona de permanència, mentre que el Mallorca (a sis) i l'Alcorcón (a cinc) també ho tenen complicat. A partir d'aquí, la taula es comprimeix. El pas de les jornades, en comptes d'aclarir el panorama, hi posa emoció, amb els equips que havien estat en zona de descens i s'han refet i els que estaven tranquils a la zona mitjana, s'han relaxat i també han quedat atrapats en la lluita per no baixar. Només cinc punts separen el primer equip en zona de descens, el Nàstic, del desè classificat, el Sevilla Atlético. Ni el novè, el Lugo, encara no ha arribat als 50 punts que solen assegurar la permanència. Tot i que aquesta temporada no és segur que aquesta xifra garanteixi res.

El Nàstic, molt tocat per la derrota contra el Reus i amb un calendari molt dur; el Còrdova, nerviós i que no consolida la reacció que se li suposa pel potencial de la plantilla, i l'Elx, en caiguda lliure i amb el tècnic acabat de canviar, són els equips que fan més mala pinta ara mateix. En canvi, el Rayo, l'Almeria i l'UCAM, que han estat en zona de descens i que estan reaccionant, tenen la dinàmica idònia per fugir de baix, igual que el Reus, molt reforçat per la victòria a Tarragona. Al Numància, el Sevilla Atlético i el Saragossa, acostumats, sobretot els dos primers, a moure's lluny del perill, els pot entrar una angoixa desconeguda fins ara si es relaxen més. En les jornades que queden, el goal average particular i els enfrontaments directes –dissabte hi ha un Mallorca-Elx crucial– tindran una enorme importància per saber quina serà la classificació final.