“No podíem fer un pla de viabilitat pensant en 2a A”

Poc ha pogut gaudir Antoni Reguant des de la seva entrada al consell d'administració, ocupat a equilibrar uns comptes impossibles. Institucionalment veu la llum al final del túnel, però esportivament l'entitat ha fet un pas enrere.

Aquesta setmana s'ha confirmat el descens del filial, afegint-se al del femení i al del juvenil. No s'ha trencat el model que vostès tant pregonaven l'any passat?

A ningú li agrada perdre categories, però també és cert que quan ets a segona B no és ni habitual ni sostenible tenir el filial a tercera. Els esforços econòmics han d'anar a pujar a segona divisió.

Però això no és el que deien l'any passat...

Hem de reconèixer que hi ha un denominador comú en aquests descensos i és que, en el moment que es confeccionen les plantilles (maig i juny) nosaltres no sabíem si el club continuaria. Això dificulta la captació de talent.

En el cas del filial, no l'han deixat morir? Fins al novembre no van tenir un fisioterapeuta, per exemple...

A inicis de temporada et podria donar la raó, però a mesura que ha anat passant el curs, s'han incrementat els esforços perquè el filial pogués competir en les millors condicions. Prova d'això és que ha anat de menys a més.

Parlem del primer equip. L'objectiu era acabar quart. Què ha fallat?

Les expectatives no s'han complert. Ens ha faltat capacitat ofensiva.

Estan contents amb Toni Hernández [director esportiu]?

S'ha deixat la vida per aquest equip. Ha treballat com un animal i ha patit més que ningú que l'equip no respongués a l'expectativa. També hem de concedir que arriba en un moment difícil i que va haver de passar una fase d'aprenentatge en un moment complicat. Aquesta fase ja l'ha superat i en un futur s'ha de notar.

Van deixar escapar jugadors que estan brillant a segona B i que eren seus...

La urgència del moment ens va portar a alguns errors, sobretot en el cas de Manel Martínez. Altres jugadors, que volíem mantenir, van voler marxar.

Hernández està planificant el curs vinent?

La planificació de la plantilla de la propera temporada és una responsabilitat conjunta i ell hi participa. Ja estem movent-nos a tots els nivells.

L'entitat continua en concurs de creditors. En quin punt es troba?

S'ha completat un 75% del procés. Vam tancar fa mesos la primera fase, en què vam saber quina era exactament la magnitud del deute. Després ja hem presentat un pla de pagaments i l'administrador concursal ha fet el seu informe.

És viable el Sabadell amb sis milions de deute?

Així ho ha fet constar l'administrador en l'informe: favorable, amb reserves. Com teníem previst.

Aquest pla de viabilitat està supeditat a l'ascens?

Volem pujar però no podem confiar-ho tot a la sort de l'ascens.

Quin és el pròxim pas, doncs?

Que es faci la junta de creditors, al juliol, i que la jutgessa dicti sentència i, si escau, posi fi al concurs de creditors cap a finals de juliol.

Dificulta aquesta situació la planificació de l'any vinent?

No, perquè fitxar forma part de la vida ordinària de la societat. Sempre que ens moguem en unes xifres normals.

Aleshores canviarà el propietari?

Sí. Els acords que es van firmar incloïen l'entrada del grup empresarial que ha col·laborat amb nosaltres aquesta temporada.

Entenc que és el grup vinculat a Hummel... Canviarà la presidència?

Entraran en el consell perquè entraran en la vida societària de l'entitat, però encara no està definit el proper consell.

Ha passat gairebé un any, com valora la feina al costat d'aquest grup?

Bona. Un cop superat el procés inicial, en un moment molt complicat, l'encaix ha estat absolut.

Construiran un nou estadi?

Tot el que s'ha fet fins ara és tenir una primera conversa amb l'Ajuntament per conèixer les característiques d'un hipotètic projecte i copsar la predisposició política, tècnica i jurídica. La primera conversa va ser molt favorable.

Però si l'entitat està tan malament de diners, qui ho pagaria?

És tot massa incipient. Només hem tingut un primer contacte. Encara cal valorar la viabilitat de la idea.

Van signar un acord entre els clubs de Sabadell. En què consisteix?

Estem obligats a reinventar-nos socialment. Un club a segona ha de tenir una mitjana d'assistència entre 6.000 i 7.000 espectadors. I per atraure aquest número necessites un projecte esportiu ambiciós però també mesures socials. I aquest acord s'emmarca sobretot en la captació de nens, que són els socis del futur.