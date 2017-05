Gols a preu d'or

El Reus rendibilitza més que cap altre equip els gols que marca. Amb 25 n'ha tingut prou per aconseguir 45 punts que l'apropen a l'objectiu de la permanència, amb sis jornades encara per disputar. El futbolista que millor representa aquesta optimització és el seu màxim golejador, Alfredo Juan Mayordomo, Máyor, les set dianes del qual han valgut onze punts per a l'equip roig-i-negre.

Els dos últims gols de Máyor han estat separats per 616 minuts, però tot i això són també els dos últims del seu equip. El davanter d'Asp va superar el porter del Tenerife Dani Hernández en el minut 15 del duel a l'Heliodoro Rodríguez López i va donar una victòria de prestigi a l'equip roig-i-negre. En els cinc partits següents, el Reus no va ser capaç de fer cap gol, amb dues derrotes i tres empats. La sequera es va trencar just quan semblava que el Reus encadenaria el sisè partit sense marcar. Máyor va aprofitar una bona assistència de David Haro per batre Manolo Reina i deixar glaçat el Nou Estadi, que veia com el Reus aconseguia els tres punts del derbi contra el Nàstic en l'últim minut del partit.

Només un dels set gols marcats per Máyor no ha servit de res. Va ser el que va marcar en la derrota al camp de l'Osca en la quinzena jornada. Un altre, a casa contra el Mallorca, va salvar un punt. I els altres tres, com els dos últims, van servir al Reus per aconseguir victòries: el 0-1 al camp de l'Oviedo –com a Tarragona, en l'últim minut del duel–, el 2-1 contra el Lugo i un altre 1-0, contra l'Almeria.

“El treball defensiu impressionant de tot l'equip és la clau que ens ha portat a l'èxit, i a creure que tindrem la nostra oportunitat”, afirma Máyor, que admet que en alguns partits els ha faltat efectivitat per arrodonir-ho, però celebra que la recuperessin al camp del Nàstic. “Ho mereixíem de feia temps, i ha arribat en el millor moment i en el millor lloc”, va dir Máyor després del derbi, en què va agrair l'assistència d'Haro en una jugada “impressionant”.