Deu penyes de primera divisió

Coincidint amb l'ascens a segona A, l'estiu del 2008 i, sobretot, en els darrers cursos, amb el club ben a prop de fer el salt a la màxima categoria, el Girona ha vist com la seva massa social ha crescut de manera regular. El bon moment que viu l'entitat de Montilivi en tots els aspectes, sostingut en gran part pels bons resultats esportius, eleva l'eufòria i fa més fàcil que els aficionats s'engresquin i mostrin afecte a l'equip. Els moments d'alegria al terreny de joc, però també els cops durs viscuts recentment han cohesionat un bon grup d'aficionats, que han decidit augmentar de manera brillant el nombre de penyes del club fins a les deu –l'any 2013 només n'hi havia quatre de comptabilitzades.

La penya Immortal, la penya Barbero Bailongo, la Guíxols-Costa Brava, la Saltenca, la Vallcanera-Sils i les que fan referència a jugadors o entrenadors com la Jandristas, la Pablo Machine, la penya Nord-Àlex Granell, l'Eloi Amagat i la Pere Pons són les deu agrupacions amb unes bases i uns objectius en comú, l'estimació pel Girona i l'animació constant a l'equip des de les seves ubicacions a l'estadi de Montilivi. Cadascuna ha vist incrementats el nombre de membres gràcies al fantàstic moment que viu el club i l'equip, amb unes perspectives de creixement difícils de calcular que obren els horitzons més enllà de la pròpia ciutat de Girona.

L'any 2013, amb Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, a la banqueta, el Girona va disputar el primer play-off d'ascens a primera divisió. Sense cap mena de dubte, amb Rubi, el conjunt blanc-i-vermell va obrir nous horitzons en l'aspecte esportiu, tot i que l'any següent el patiment va ser majúscul i només l'arribada de Pablo Machín va salvar un equip a la deriva. Els dos tècnics, a través de futbol, van fer créixer l'equip i l'entitat, fet que es va veure reflectit en el nombre de penyes. Del 2014 fins a l'actualitat, són set les penyes del Girona que s'han fundat. La Saltenca, la Vallcanera-Sils i les creades gràcies a referents al terreny de joc com la Jandrista, amb l'exjugador del Girona Jandro Castro com a màxim exponent, l'Eloi Amagat, la refundada Nord-Àlex Granell i les darreres creades a final del 2016, la Pere Pons i la Pablo Machine, han agrupat un bon grapat d'aficionats per Montilivi: “Tenim admiració pel mister. Sí aquest any pugem, serà la cirereta per al club i per a la penya, n'estem molt contents”, diu Lluís Serras, el president de la penya Pablo Machine.

Els màxims representants de les diverses agrupacions tenen clar que l'ascens del Girona no es pot escapar. Viure el futbol de primera i poder-ho fer com a incondicionals des de les grades de Montilivi és l'objectiu de tots. El club ho mereix i per les recents patacades, l'afició, també: “Ho hem de fer molt malament perquè s'escapi l'ascens. El millor, però, és no fer càlculs ni avançar els esdeveniments”, explica el president de la penya Jandristas, Iván Quirós, molt en consonància amb altres homòlegs: “Vivim un moment de molta alegria, però hem de tocar de peus a terra. L'eufòria és continguda, però estem esperançats”, sentencia el de la penya Barbero Bailongo, la veterania és un grau.