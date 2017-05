Males peces al teler

2a divisió A

Jornada 36

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Sevilla Atl. 46

36 11 13 12 47 47

Saragossa 46

36 12 10 14 47 47

Numància 45

36 10 15 11 39 44

Reus 45

36 10 15 11 25 25

UCAM Múrcia 44

36 10 14 12 38 44

R. Vallecano 43

36 11 10 15 36 37

Almeria 42

36 11 9 16 39 41

Còrdova 42

36 10 12 14 32 45

Elx 42

36 11 9 16 47 54

Nàstic 41

36 9 14 13 40 46

Alcorcón 37

36 9 10 17 24 40

Mallorca 36

36 7 15 14 34 43

Mirandés 33

36 7 12 17 33 59

La derrota de dilluns contra el Reus va col·locar el Nàstic en una situació molt complicada. El va retornar deu jornades després a la zona de descens, a la qual esperava no caure després de la reacció que el va treure del pou i de la qual haurà de sortir amb tres obstacle importants: el cop moral que va suposar perdre el derbi en l'últim minut, el calendari molt complicat que l'espera en les sis últimes jornades i el fet de tenir el goal average particular perdut amb la majoria de rivals directes a la zona baixa.

Dels sis equips amb els quals s'ha d'enfrontar el Nàstic en la recta final del campionat, quatre estan en plena lluita per l'ascens i els altres dos són rivals directes. El proper compromís dels grana és diumenge a la tarda al camp del Cadis. L'equip andalús va tallar el cap de setmana passat, amb una victòria a Alcorcón, una ratxa de cinc partits sense guanyar que li va impedir acostar-se a la segona posició. Té molt difícil acabar segon, i haurà de suar per acabar entre els sis primers. És la mateixa situació que l'Oviedo, següent rival del Nàstic al Nou Estadi. Els asturians, han perdut ritme últimament i ara són setens, però el seu projecte ambiciós, amb la primera divisió com a fita, els obliga a insistir.

El Rayo Vallecano, amb una plantilla amb potencial per estar més amunt, ha anat reaccionant mica en mica i es manté fora de la zona de descens. Serà un rival dur per al Nàstic, que visitarà Vallecas en la jornada 39. Tot seguit, serà el Girona el que visitarà el Nou Estadi. Serà molt important saber en quina situació arriba l'equip de Pablo Machín al duel. Podria ser ja equip de primera, però també podria necessitar la victòria perquè l'ascens no se li escapés. En la penúltima jornada, el Nàstic viatjarà a Tenerife per enfrontar-se amb un altre dels equips que lluita per acabar entre els sis primers. Amb la igualtat que hi ha en la lluita de la zona alta, és probable que llavors encara no estigui tot decidit. L'últim partit de lliga del Nàstic és la visita de l'UCAM, un equip també implicat ara mateix en la lluita per la salvació. Més valdria que els grana hi arribessin amb els deures fets. Els comptes són que dels 18 punts en joc, l'equip de Juan Merino n'hauria de fer 9 per arribar als 50.

Pel que fa al goal average particular del Nàstic amb els equips de la zona baixa, només el té guanyat amb el Mirandés, que té un peu i mig a segona B, i el Numància i el Saragossa, lluny de moment dels grana. En canvi, el té perdut amb cinc rivals més directes: l'Alcorcón, l'Elx, el Còrdova, l'Almeria i el Reus. El té empatat amb el Mallorca i el Sevilla Atlético, i pendent amb el Rayo Vallecano i l'UCAM.